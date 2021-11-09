Netflix’te yayınladığı günden bu yana gündemden düşmeyen Kore dizisi Squid Game’ın ikinci sezonuna dair birçok söylenti vardı. Dizinin yaratıcısı Hwang Dong-hyuk, dizinin ikinci sezonunun çekileceğini doğruladı.

Popüler Netflix dizisi Squid Game’in 9 bölümlük ilk sezonu 17 Eylül’de yayınlanmıştı. Dizi, yayınlandığı günden bu yana dünya çapında büyük bir ilgi gördü. Netflix’in açıkladığı verilere göre, dizi ilk bir ay içinde 111 milyon izleyiciye ulaştı. Bu kadar kısa sürede elde ettiği başarı, dizinin devamı hakkında birçok soru işaretlerini de beraberinde getirmişti.

Yazar ve Yönetmen Hwang Dong-hyuk, daha önce böyle bir diziyi tek başına yazıp yönetmenin çok zor olduğunu bu yüzden de ikinci sezon çalışmalarının onu endişelendirdiğini açıklamıştı. Ancak diziye olan ilgiyi karşılıksız bırakmanın mümkün olmadığını anlamış olacak ki, ikinci sezonu planlamaya başlamış. Şu anda ne zaman ve nasıl olacağı belirsiz olsa da ünlü yönetmen Dong-hyuk, dizinin ikinci sezonu olacağına dair söz verdi.

"İkinci sezonu planlamaya başladım"

Dizinin Los Angeles’ta düzenlenen özel gösteriminde konuşan yönetmen Hwang Dong-hyuk, “Dizi çok fazla sevildi ve ikinci sezon için çok talep var” dedi. Yönetmen Dong-hyuk, ikinci sezonun ne zaman ve nasıl olacağını söylemek için çok erken olduğunu düşündüğünü belirtse de şu anda kafasında planlama sürecinde olduğunu açıkladı. Hwang Dong-hyuk, gösterilen yoğun ilginin karşılığında ikinci sezonun çekileceğini “Gi-hun dönecek ve dünya için bir şeyler yapacak, size bunun sözünü veriyorum” sözleriyle onayladı.

Daha iyi bir hayat hayaliyle ölümü göze alan bir grubun distopik oyununu anlatan Squid Game, kapitalist toplumun bir temsilini oluşturuyor. Kore’deki TV programları çoğunlukla tek seferle sınırlı kalırken Squid Game’in ikinci sezonunun gelmesi, dünyanın Hwang Dong-hyuk’un sosyal yorumlarına olan ilgisinin kanıtı oldu.