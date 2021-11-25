YouTube'un en sevilen isimlerinden birisi olan MrBeast, 456 kişinin katıldığı ve toplamda 456 bin dolar ödülün verildiği Squid Game yarışması düzenledi. Yarışma için dizide gördüğümüz tüm setler neredeyse birebir gerçek hayata taşındı.

Yalnızca ana kanalı ele alındığında dünyanın en fazla abone sayısına sahip olan MrBeast (Jimmy Donaldson), bugüne kadar pek çok farklı ve bol ödüllü yarışma fikirleriyle karşımıza çıktı. Geçtiğimiz haftalardaysa kendisi, takipçilerini ve takipçisi olmayanları merak ettiren bir projeye giriştiğini gösterdi. Bu projesi, Squid Game’i gerçek hayatta yapmaktı.

Squid Game’i gerçek hayata taşımak derken yalnızca oyunlarını değil, oyun alanlarını da gerçek hayata taşımaktan bahsediyoruz. İşte MrBeast, o görüntülerden iki hafta sonra beklenen videosunu yayınladı. 25 dakika uzunluğundaki yeni videoda bir araya gelen 456 yarışmacı, Squid Game’deki her oyunun gerçek hayatta oluşturulan versiyonunu oynadı. Ödül, kişi başına 1.000 dolar biçilmiş şekilde 456 bin dolardı (yaklaşık 5,5 milyon TL).

Gerçek hayatta Squid Game:

MrBeast’in oyun sıralaması da Squid Game dizisindekiyle aynıydı. Katılımcılar, öncelikle ‘Yeşil ışık, kırmızı ışık’ oyununu oynadılar. Kırmızı ışık dendiğinde hareket eden katılımcılar elbette dizideki gibi öldürülmedi. Katılımcıların üzerlerine bağlanan bir cihaz, hareket ettikleri tespit edildiği halinde ufak bir patlama yapıyordu. İlk yarışmada 456 kişi arasından yalnızca 232 kişi hayatta kaldı.

Yarışmanın ikinci aşamasında da şeker kalıbı yarışması oynandı ve geriye 140 yarışmacı kaldı. MrBeast, yarışmadan hemen ayrılanlara peşin peşin 4 bin dolar vereceğini söyleyince de bir sonraki yarışma başlamadan yarışmacı sayısı 120’ye düştü. Bir sonraki oyun, ip çekme oyunuydu. Tabii yine dizidekinin aksine yarışmacılar, yüksek bir yerden düşüp ölmek yerine köpük dolu bir havuza düştüler. Geriye yalnızca 60 yarışmacı kaldı.

Dördüncü oyundaysa yarışmacılara bir sürpriz yapıldı. Bilye oyununda dizide yarışmacılar, bir eş seçip yarışmaya giriyorlardı. Yarışmadaysa bu eşler sürpriz bir şekilde birbirleriyle kapıştırılıyordu. MrBeast ise bunu farklı bir şekilde yaptı. Yarışmanın başından bu yana birbiriyle en fazla konuşanlar, yani en iyi arkadaşmış gibi gözükenler çift yapıldı. Bilye yarışmasının ardından geriye 30 kişi kaldı.

Dizide bu yarışmanın ardından yarışmacı sayısının azaltılması için yarışmacıların birbirlerine saldırmalarının sağlandığını görüyorduk. MrBeast, bu aşama için savaş yerine dizide gördüğümüz ilk oyun olan ‘Ddakji’, ya da kağıtla taso, yani kâğıda kağıtla vurarak çevirmeye çalıştığımız oyunu oynattı. Geriye 16 yarışmacı kaldı.

Cam kırma oyununun da bir kopyasından sonra 6 yarışmacı finale kaldı. Fakat final oyunu, orijinalinden farklı olacak şekilde sandalye kapmaca oyunuydu. 6 kişinin katıldığı bu oyunun ardından oyunun kazananı 79 numara oldu. MrBeast’in videosunu yukarıdan izleyebilirsiniz.