Squid Game'in yaratıcısı Hwang Dong-Hyuk, MrBeast gibi popüler içerik üreticilerinin diziye olan ilgisine dair açıklamada bulundu. Hwang, bu tarz içeriklerin dizinin tanıtılmasına yardımcı olduğunu ve gelen ilgiden memnun olduğunu belirtti.

Netflix’in Güney Kore yapımı hit dizisi Squid Game, yayınlandığı ilk günden beri dünya genelinde büyük bir ilgiyle karşılandı ve karşılanmaya da devam ediyor. Hatta her ne kadar 18 yaş altının izlemesi yasak olsa da yediden yetmişe Squid Game izlemeyen kalmadı desek, yalan söylemiş olmayız.

Hal böyle olunca içerik üreticilerinin merakı da Squid Game temalı içeriklere kaydı. Bu üreticilerden birisi de, YouTube’un en popüler isimlerinden MrBeast’ti. YouTube’da 83,5 milyonluk devasa bir abone kitlesi bulunan MrBeast, geçtiğimiz ay dizideki oyunların geçtiği ölümcül oyun alanlarının zararsız gerçek hayat versiyonlarını inşa etmiş ve rastgele bir şekilde seçilen 456 oyuncuyu da 456 bin dolar, yani yaklaşık olarak 6,2 milyon TL’lik nakit ödülü kazanmaları için burada yarışmaya davet etmişti. Squid Game’in ardındaki yaratıcı isim olan Hwang Dong-Hyuk da, dizinin YouTube videolarına konu olan bu gerçek hayat versiyonlarına dair fikirlerini paylaştı.

Videolar, dizinin tanıtılmasına da yardımcı oldu

Screen Rant’in haberine göre geçtiğimiz hafta Gotham Ödülleri’ne katılan Squid Game yaratıcısı Hwang, YouTube’daki hayran yapımı videolardan bazılarını izlediği ve bu videolara ‘bayıldığı' itirafında bulundu. Bu tarz videoların dizinin daha geniş bir kitleye tanıtılmasına yardımcı olduğunu belirten Hwang, “Bu yüzden daha fazla kişinin bunu yapmasını isterim. “ ifadelerini kullandı.

MrBeast’in videosuna gelecek olursak; MrBeast, videonun yaklaşık olarak 48 milyon TL’ye tekabül eden 3,5 milyon dolarlık bir bütçeye mal olduğunu ve bu paranın 1,5 milyonluk, yani yaklaşık 20 milyon TL’lik kısmının da oyunlarda dağıtılan para ödüllerine gittiğini belirtti. Dizide yaşanan olayların aksine, yarışmaya katılanların hiçbir şekilde canının yanmadığı, hatta keyifli zaman geçirip bir de üstüne para kazandığı yarışmada misket, halat çekme ve cam köprü mücadelesi gibi oyunlar oynandı. Video güncel olarak YouTube’da 150 milyon izlenmeye sahip.

MrBeast'in 456 bin dolar ödüllü gerçek 'Squid Game' yarışmasının videosu