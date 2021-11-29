Netflix'in fenomen dizisi Squid Game'de "Kırmızı Işık, Yeşil Işık" isimli oyunda yer alan dev bebeği seslendiren 10 yaşındaki küçük çocuk sürpriz açıklamalarda bulundu. Reagan To, fenomen olan bebeğe sesini vermesine rağmen diziyi izlemediğini söyledi. Çünkü ailesi, onun Squid Game izlemesine izin vermemişti.

Netflix, geçtiğimiz aylarda yayınladığı Squid Game isimli Güney Kore dizisi ile ününe ün katmış, bu diziyle tüm dünyanın gündemine oturmuştu. Dizinin yayınlandığı ilk günlerde herkes, Squid Game'i konuşur hale gelmişti. Dizi, eskisi kadar gündemde olmasa da gelen yeni bir açıklama, Squid Game ile ilgili çarpıcı bir gerçeği ortaya koydu.

Squid Game'de yer alan ilk oyun "Kırmızı Işık, Yeşil Işık"tı. Oyuncular, dev bir bebeğe yakalanmadan parkuru tamamlamaya çalışıyorlardı. O cani dev bebeği canlandıran kişiyse yalnızca 10 yaşında olan Reagan To isimli bir kız çocuğuydu. Bir televizyon kanalına röportaj veren Reagen To, ailesinin bu durumdan sonradan haberdar olduğunu, kendisininse Squid Game'i izleyemediğini söyledi. Çünkü To'nun ebeveynleri, küçük çocuğun diziyi izlemesine izin vermemişlerdi.

"14 yaşındaki ağabeyime de izlettirmediler"

Ailesinin Squid Game ile nasıl tanıştığını "Her şey, o sıra dünyanın en dizisi olduğu için babamın annemden Squid Game izlemesini istemesiyle başladı. Bunun benim sesim olduğu hakkında hiçbir fikirleri yoktu ve o sahneye gelindiğinde, 'Bir saniye, bu Reagan, bu onun sesi' dediler." şeklinde açıklayan küçük çocuk, yasaklama meselesiyle ilgili ise şöyle konuştu: Hiçbirini izlemedim. Annem bana biraz gösterdi ama şiddet içeren kısımdan hemen önce onu durdurdu. Ağabeyim bile 14 yaşında ve ailem izlemesine bile izin vermiyor...

Bütün ebeveynlerin hem Squid Game hem de Squid Game gibi şiddet ögeleri içeren yapımlar nedeniyle dikkatli olmaları gerekiyor. Zira daha geçtiğimiz günlerde hafızalardan kolay kolay silinmeyecek bir olay yaşandı. Yalnızca 9 yaşındaki bir çocuğun Squid Game ile ilgili şiddet içerikli çizimleri gündeme oturdu. Bu çizimler aslında; küçük yaştaki çocukların izlediklerinden nasıl etkilediklerini gözler önüne seriyor.