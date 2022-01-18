Standard Chartered Bank'tan 2022 ve 2023 Dolar/TL Tahmini

Dünyanın en bilindik bankalarından Standard Chartered Bank Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulundu. 2022 ve 2023 dolar/TL paritesi tahminlerini güncelleyen banka, kur korumalı TL mevduat hesabı uygulamasının kamu ekonomisini riske atacağını ileri sürdü.

70'ten fazla ülkede hizmet veriyor oluşu ile en büyük bankalar liginde yer alan Birleşik Krallık Merkezli Standard Chartered Bank, Türkiye ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Dolar/TL paritesine ilişkin tahminlerini paylaşan banka, bir süredir gündemimizde olan kur korumalı TL mevduat hesabı uygulamasının kamu maliyesini riske atacağını belirtti.

Standard Chartered Bank'ın tahminlerine göre dolar/TL paritesi, 2022 sonunda 12 TL olacaktı. Ancak son rapor, bu durumu değiştirdi. Yapılan açıklamaya göre 1 dolar, 2022 sonunda tam 20 TL olacak. 2023'te ise durum daha da kötü bir hal alacak. Standard Chartered Bank analistlerinin 2023 yılı dolar/TL paritesi, 28'e ulaşmış olacak.

"Türk lirasındaki oynaklık Bitcoin'i geçti"

Birleşik Krallık merkezli banka, Aralık 2021'de yaşanan gelişmeleri işaret ederek Türk lirasındaki oynaklığın Bitcoin'i bile geçtiğinin altını çizdi. Kısa bir süre önce uygulamaya konan kur korumalı TL mevduat hesabı hareketlerinin Türkiye'deki dolarizasyonu düşüreceğine inanıldığını ancak bunun gerçekleşmediğini ifade eden Standard Chartered Bank, Türkiye'nin turizm sezonunu beklediğini söylüyor. Analistlere göre Türkiye, turizm sezonunda da rahat bir nefes alamayacak. Zira negatif net rezerv seviyesi, toparlanmanın önünü kesecek.

Standard Chartered Bank, Türkiye'nin mevcut para politikaları ile yola devam edeceğini düşünüyor. Bu politikaların değişmesi için erken seçimi işaret eden bankaya göre bu da Türkiye için iyi bir şey olmayacak. Zira Türk lirası, seçim belirsizliği nedeniyle daha da kırılgan bir hale gelecek. Bu tahminlerin gerçek olup olmayacağını hep birlikte göreceğiz.