Star Wars Episode I: Racer, PlayStation 4 İçin Ertelendi

Star Wars Episode I: Racer’ı günümüze yeniden kazandıracak Aspyr, bugün yaptığı duyuruda oyunun PlayStation 4 için ertelendiğini açıkladı. Oyunun Nintendo Switch platformu için normal tarihinde çıkması bekleniyor.

ABD merkezli geliştirici şirket Aspyr, bugün yaptığı duyuruda Star Wars oyunlarını sevenlerin nostalji yapmalarını sağlayacak bir oyun hakkında üzücü bir haber verdi. Stüdyo, yaptığı duyuruda Star Wars Episode I: Racer’ın ertelendiğini duyurdu. Erteleme kararı, PlayStation oyuncularını üzmüş olsa da oyunun Nintendo Switch için açıklanan çıkış tarihinde bir erteleme olmaması, Nintendo Switch sahiplerini mutlu etti.

Yalnızca PlayStation 4 için ertelendiği açıklanan Star Wars Episode I: Racer, ilk olarak 1999 yılında Nintendo 64 platformu için yayınlanmıştı. Oyun, Star Wars: Episode I - The Phantom Menace filminde gördüğümüz tehlikeli yarış üzerine dayalıydı. Oyuncular, filmde görülen bu yarışta yer alıyorlardı.

Star Wars Episode I: Racer, 26 Mayıs 2020’ye ertelendi:

Oyunun üstünden geçen 21 yılın ardından Star Wars Episode I: Racer, PlayStation 4 ve Nintendo Switch kullanıcılarıyla 12 Mayıs 2020 tarihinde yeniden buluşacaktı ancak bugün yapılan açıklamayla birlikte PlayStation 4 oyuncularının nostalji deneyimi için biraz daha beklemeleri gerekiyor zira oyun, 12 Mayıs tarihi yerine 26 Mayıs tarihinde yayınlanacak.

Star Wars Episode I: Racer, PlayStation 4 için ertelenmiş olsa da şu an için Nintendo Switch hakkında herhangi bir duyuru bulunmuyor; dolayısıyla oyunu Nintendo Switch platformunda oynayacak oyuncular bir duyuru yapılmadığı takdirde 12 Mayıs 2020 tarihinde oyunu satın alabilecekler.

Star Wars Episode I: Racer oyununu satın alan oyuncular, oyun içerisinde oynayacakları karakterleri kendileri seçebilecekler. Seçilebilen karakterler arasında Anakin Skywalker, Sebulba, Ben Quadrinaros, Clegg Holdfast, Cy Yunga, Dud Bolt ve uzak galaksilerden birçok karakter bulunacak.

Bu oyundan bahsetmişken oyunu PC platformunda oynamak isteyen kullanıcılara da iyi bir haber verelim. Star Wars Episode I: Racer, 2018 yılında GOG tarafından PC için yeniden yayınlanmıştı. Oyun, yeni çıkacak versiyon kadar güzel kontrollere sahip olmasa da nostalji deneyimi yaşamak isteyenler için ideal.