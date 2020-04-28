Ubisoft, Türkiye İçin Resmi Sosyal Medya Hesapları Oluşturdu

Dünyanın en çok satan oyunlarından birçoğunun arkasındaki isim olan Ubisoft, Türkiye için resmi sosyal medya hesapları oluşturdu. Türkiye hesaplarına gelen kullanıcıları hoş geldin mesajıyla karşılayan şirket, bu sayfalarda fragman ve duyuruların Türkçe olarak yayınlanacağını belirtti.

Assassin’s Creed, Far Cry ve Watch Dogs gibi birçok popüler oyun serisinin arkasındaki isim olan Ubisoft, sosyal medyayı oldukça aktif kullanan firmalardan biri. Bu kapsamda dünya çapında birçok farklı ülkede hizmet veren firma, şimdi de Türkiye için resmi sosyal medya hesapları oluşturdu.

Yeni sosyal medya hesaplarından yaptığı ilk Türkçe paylaşıma şirket bünyesinde bulunan oyunların fotoğrafını ekleyip “Ubisoft Türkiye resmi sayfasına hoş geldiniz!” diyen dev şirket, bu hesaplardan fragman ve duyuruların Türkçe olarak paylaşılacağını açıkladı. Şirketin Türkiye’ye özel sosyal medya hesapları oluşturmasıysa birçok kullanıcının beğenisini kazandı.

Ubisoft bünyesinde bulunan bazı popüler oyunlar:

Tom Clancy’s Rainbow: Six Siege

IGN tarafından E3 2014’ün en iyi oyunu seçilen Rainbow Six: Siege, FPS olarak da tabir edilen ‘Birinci Şahıs Nişancı’ türünde bir video oyunu. Birbirinden farklı onlarca operatörün kilidini açıp farklı karakterlerle savaşacağınız bu oyunda, yetenek kadar zekâ da önem taşıyor. Bu yüzden oyunu kazanmak istiyorsanız takımın geri kalan üyeleriyle tam bir ekip olup zekice stratejiler uygulamalısınız.

Assasin’s Creed serisi

Ubisoft’un belki de en popüler oyun serisi olan Assasin’s Creed, 2007 yılında yayınlanan ilk oyunla hayatlarımıza girmişti. Yayınlandığı ilk günden beri gerek tarihsel dokusuyla gerek hikâyesiyle birçok oyuncunun beğenisini kazanmayı başaran oyun serisinin altında şimdiye kadar tanıtılan 11 ana oyun bulunuyor.

Watch Dogs serisi

Sık sık Grand Theft Auto oyunlarıyla karşılaştırılan Watch Dogs serisi, son dönemlerde Ubisoft’un hamleleri yüzünden popülerliğini kaybetmeye başlamış olsa da azımsanamayacak bir hayran kitlesine sahip. Bu sebeple şirket, aksiyon/macera türündeki bu oyun serisi üzerinde çalışmaya devam ediyor.

Far Cry serisi

Ubisoft’un FPS türündeki açık dünya oyun serilerinden bir diğeri olan Far Cry serisi, ilk defa 2004 yılında karşımıza çıkmıştı. Egzotik açık dünya atmosferiyle ve muhteşem çevre detaylarıyla yayınlandığı ilk günden beri oyunculardan olumlu yorumlar alan seri, o tarihten beri birçok farklı oyun ve DLC ile gündeme gelmişti.

Yazımızı noktalamadan önce en kötüsünden en iyisine tüm Far Cry oyunlarını derinlemesine incelediğimiz yazımıza hemen buradan ulaşabileceğinizi belirtelim.