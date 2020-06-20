Star Wars: Squadrons'da Oyun İçi Satım Alım Bulunmayacak

Motive Studios, yeni Star Wars oyunu Star Wars: Squadrons ile ilgili yeni detayları oyunun çıkışına birkaç ay kala açıklamaya devam ediyor. Motive tarafından yapılan yeni açıklamaya göre Star Wars: Squadrons, çevrimiçi kaynaklı bir oyun olmayacak ve oyuncuların oyun içi satın alımlar yapması için 'mikro işlemler' kullanılmayacak.

2 Ekim'de çıkacak olan yeni Star Wars oyunu Star Wars: Squadrons hakkında oyunun geliştirici firması Motive Studios yeni açıklamalarda bulunmaya devam ediyor. Motive Studios'un Yaratıcı Yönetmen'i Ian Frazier'ın oyun hakkında yeni verdiği röportaja göre Star Wars: Squadrons, kendi içinde tamamlanmış bir oyun olacak. Ian Frazier açıklamalarına, "Sanırım şirket olarak düşünce yapımız oldukça eski kafalı. Şirket olarak, 40 dolar fiyat etiketine sahip olacak Star Wars: Squadrons'u geliştirirken oyunculara karşı eli açık davranmak istiyoruz ve oyuncuların tamamen doyurucu bir deneyim yaşamasını hedefliyoruz. Bu bağlamda Star Wars: Squadrons çevrimiçi servisler üzerine dayalı bir oyun olmayacak. Bu oyuna hiçbir şey eklemeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Fakat oyuna yeni bir şeyler eklediğimizde bu yenilikler çevrimiçi servislere bağlı olmayacak." şeklinde devam ediyor.

Ian Frazier'ın bu açıklamalarına göre Star Wars: Squadrons, oyun içi satın alımlarda kullanılan mikro işlemlere sahip olmayacak ve oyuncular bir kere 40 dolar ödeyip oyuna sahip olduktan sonra tamamlanmış bir oyunla ve deneyimle karşılaşacaklar. Bu haber özellikle Star Wars: Squadrons'u bekleyen oyuncular için gayet olumlu bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor.

Star Wars: Squadrons oyun içi satın alımlara sahip olmayacak:

Tabi ki Electronic Arts'ın ilerleyen dönemlerde Star Wars: Squadrons için DLC çıkartma gibi planları olduğu tahmin edilebiliyor. Fakat Motive Studios ve EA şu an çoğunlukla oyunun çıkışına ve hikâye moduna odaklanmış durumda. Star Wars: Squadrons'da 50'nin üzerinde gemi özelleştirme malzemeleri ve seçenekleri bulunacak ve bu malzemelerin hepsi oyunculara ücretsiz bir şekilde sunulacak. Bu yaklaşım Electronic Arts için ve AAA oyun dünyasında alışılagelmiş durum değil. Özellikle Electronic Arts'ın genellikle oyun içi satın alımlara önem veren bir şirket olduğunu düşünürsek, Star Wars: Squadrons için alınan bu karar oyuncular için büyük bir sürpriz oluyor.

2017 yılında Star Wars Battlefront II'nin çıkışında büyük bir tanıtım fiyaskosuna imza atan Electronic Arts, en son yayınlanan Star Wars oyunu Star Wars Jedi: Fallen Order ile birlikte farklı bir pazarlama ve oyun geliştirme tarzına yönelmişti. Çoklu oyuncu modu bulunmayan ve oyun içi satın alımlar yer almayan Star Wars Jedi: Fallen Order'ın oyun dünyasında belirli bir başarı yakalamasının ardından, Electronic Arts yine Star Wars: Squadrons ile bir önceki oyunun izinden gitmeye karar vermiş gibi görünüyor. Star Wars: Squadrons, 2 Ekim 2020 tarihinde PlayStation 4, Xbox One ve PC platformlarında satışa sunulacak.