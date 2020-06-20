Yeni FPS Oyunu CrossfireX’in Beta Açılış Tarihi Belli Oldu

2007 yılında yayınlanan Crossfire'ın devamı niteliğinde olacak CrossfireX'in beta sürümünün açılış tarihi, Microsoft Store'da ortaya çıktı. Microsoft Store listesine göre oyun, 25 Haziran'da beta sürümüyle oyuncuların beğenisine sunulacak.

İlk kez 2007 yılında piyasaya sürülen ve bu zamana kadar 650 milyondan fazla kayıtlı oyuncuyla dünyanın en çok oynanan PC oyunlarından biri olan Crossfire, yenilenen grafikleriyle Xbox oyuncularıyla buluşmaya geliyor. İlk oyunun hayranları CrossfireX olarak adlandırılan yeni oyunu merakla beklerken, oyunun beta sürümünün yayın tarihi Microsoft Store’da ortaya çıktı.

Final sürümünün çıkış tarihi hâlâ net olarak bilinmeyen CrossfireX, Microsoft Store listesine göre 25 Haziran’da beta olarak oyuncularla buluşacak. 5,88 GB boyutlarında gelmesi beklenen CrossfireX Beta, Crossfire evrenine ve hikâyesine bir ilk bakış atmamıza imkân sağlayacak. Bilmeyenler için dilerseniz gelin oyunun detaylarına daha yakından bakalım.

CrossfireX nasıl bir oyun?

Bu yıl çıkacak olan CrossfireX, 2007 yılında piyasaya sürülen ve Asya bölgesinde oldukça popüler olan birinci şahıs nişancı oyunu Crossfire’ın devamı niteliğinde olacak. Bu zamana kadar 650 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmış Crossfire’ın devam oyununda oyuncular, kendilerini dünyanın en güçlü iki özel askeri birliği arasındaki küresel çapta yayılan çatışmanın içerisinde bulacaklar.

Oyunda Global Risk, düzen ve güvenlik için savaşmak amacıyla ileri teknoloji kullanan güçlü silahlı kuvvetlerin eski askerlerinden oluşuyor. Black List ise baskıcı yönetimlerin istikrarını özgürlük adına bozmak için savaşan, gerilla taktikleriyle eğitilmiş deneyimli paralı askerlerden oluşuyor. Çeşitli klasik ve yenilikçi modlarla donatılmış oyunda tarafınızı seçin ve görevleri tamamlayın.

Oyuncuların merakla beklediği CrossfireX, oynaması ücretsiz bir oyun olarak piyasaya sürülecek. Xbox platformu için önümüzdeki aylarda tam sürümüyle çıkış yapacak olan oyunun PlayStation 4 için çıkış yapıp yapmayacağı henüz bilinmiyor. Son olarak CrossfireX hakkında sizlerin neler düşündüğünü soralım. Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.