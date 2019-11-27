Bu Star Wars Temalı Düdüklü Tencerelere Bayılacaksınız

Mutfak ve ev eşyaları satan Amerikalı bir perakende şirketi olan Williams Sonoma, aynı alanda faaliyet gösteren Kanadalı Instant Pot şirketiyle birlikte tasarladığı Star Wars temalı düdüklü tencereleri tüketicilerin beğenisine sundu.

Dünyanın en büyük mutfak ürünleri üreticilerinden ikisi olan Williams Sonoma ve Instant Pot, Star Wars temalı düdüklü tencereler tasarlamak için bir araya geldi. Ortaklıklarının ilk meyvelerini bugün itibarıyla gün yüzüne çıkaran şirketler, Star Wars tutkunlarını bir hayli mutlu edecek gibi görünüyor.

Williams Sonoma ve Instant Pot tarafından tasarlanan Star Wars temalı tencereler, ikonik serideki droidleri ve diğer karakterleri referans alıyor. Mutfaklarında Star Wars rüzgarı estirmek isteyenleri kendine çağıran tencereler, birçok farklı tasarımla geliyor.

Darth Vader’s Beef Stew, BB-8 Shrimp Pasta, Dark Side Deviled Eggs, R2-D2 Rotisserie Herb Chicken ve Chewie’s Chili olmak üzere beş farklı seçeneğe sahip olan düdüklü tencereler, aynı zamanda üç farklı boyut seçeneğiyle geliyor.

Peki, bu etkileyici tencerelerle yemek pişirmenin bedeli ne kadar? Williams Sonoma ve Instant Pot’un Star Wars temalı tencerelerinin fiyatları, 79.95 dolar ile 119.95 dolar arasında değişiyor. Öte yandan aynı kreasyon altında sadece düdüklü tencerelerin olmadığını da belirtelim. Döküm tava ve tencereler, R2-D2 temalı mısır patlatma makineleri, Star Wars karakterinden kurabiye kalıpları, bardaklar, önlükler ve birçok ürün, müşterilerin beğenisine sunulmuş durumda.

Williams Sonoma, Star Wars temalı düdüklü tencerelerin bugün itibarıyla ön siparişe açıldığını söyledi. Ürünlerin mağazadan satın almak isteyen müşterilerin ise 13 Aralık tarihini beklemeleri gerekecek.