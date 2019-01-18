Star Wars Theory vs Disney/Warner Chapell: Neler Oldu?

Geçtiğimiz günlerde YouTube üzerinden yayınlanan ve dünya çapında ses getiren Star Wars hayran filmi Vader; Disney’i, Warner Chapell Müzik Yapım Şirketi'ni, filmi yapan Star Wars Theory’yi ve Lucas Film’i karşı karşıya getirdi.

Geçtiğimiz günlerde YouTube’dan yayınlanan Star Wars hayran filmi Vader: Shards of the Past, dünyanın dört bir yanındaki Star Wars hayranlarının büyük beğenisiyle karşılaştı. Filmi kendi imkanlarıyla çeken Star Wars Theory, filmi çekebilmek için Star Wars markasının sahibi LucasFilm ile anlaşma yaptı. Anlaşmaya göre Star Wars ve Vader ile ilgili film çekebilecek olan YouTuber, herhangi bir şekilde kitle fonlama kullanamayacak, filmi yayınladıktan sonra da filmden para kazanamayacaktı.

Star Wars Theory, film için 100.000 doların üzerinde para harcadıktan sonra filmi YouTube’da yayınladı. Film yayınlanır yayınlanmaz hayranlardan büyük ilgi gördü. Disney’in yaptığı filmlerden daha olumlu eleştiriler alan bu film, insanlara görmek istedikleri şeyleri gösteriyordu. Disney markayı genişletmek ve Skywalker efsanesinden uzaklaşmak, sıfırdan başlatmak istiyor olsa da hayranların talebinin farklı yönde olduğu da net şekilde ortaya çıktı.

Film yayınlandıktan sonra Disney ve yapımcı ortağı Warner Chapell, hayran filminde bir sahnede Imperial March’ın bir kısmının yer aldığını söyleyerek filmin haklarını talep etti. YouTube bundan sonra filme reklam koyacaktı ve para doğrudan Disney ve Chapell’e gidecekti. Star Wars Theory kendisi bir besteci tutsa da, çalınan müzik Imperial March’tan esinlenildiği için hala haklarının Chapell’e geçebildiği ortaya çıktı.

Burada açıklığa kavuşturulması gereken bir nokta var. Warner Chapell ana hak talebinde bulunan firma ve her ne kadar hak talebinde bulunanlar arasında Disney olsa da, Disney EMI hakları nedeniyle orada yazmak zorunda. Sorunun kaynağı aslında Imperial March’ın haklarını elinde tutan Werner Chapell. Firma bu tarz hak taleplerine o kadar takık ki, kendi şarkılarına benzer en ufak bir şey duyduklarında koşa koşa gidip hak talebinde bulunuyor. Firmanın, hiç müzik olmayan bir videoya bile “Bizim şarkılarımızı %0 oranında kullanmışlar” diyerek hak talebi gönderdiği gerçeği var.

Star Wars Theory, kanalını riske atmamak ve açılacak herhangi bir davanın maddi manevi yüküyle uğraşmamak için bu hak talebine itiraz etmedi. Yaptığı açıklamada olayın hiçbir zaman para olmadığını söyleyen Star Wars Theory, kaybedilecek bir dava sonucunda muhtemelen videonun tamamen kaldırılması riskini göze alamayacağını da belirtti.

Bu noktada, bir arada pek geçinemeyen Reddit, 4chan gibi sitelerden sosyal medyada sadece bir kaç arkadaşıyla bağı olan hayranlara kadar herkes duruma tepki gösterdi. Bütün Star Wars hayranları, Star Wars Theory’nin yanındaki yerini aldı.

Bu noktada adeta Palpatine’i boşluğa savuran Anakin Skywalker gibi geri dönen ve güce dengeyi getiren ise LucasFilm oldu. LucasFilm, Warner Chapell’in filmin üstüne koymuş olduğu hak talebini, şarkının ‘sahibi’ olmasından aldığı güçle kaldırdı. Film yeniden reklamsız haline döndü. Disney durduk yere hırpalandığıyla kalırken Warner Chapell ise cebine giren bir kaç dolar karşılığında bütün bir hayran grubunu kızdırdığıyla kaldı.