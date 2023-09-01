Starfield, dün gece itibarıyla erken erişime açıldı ama tam da açılamadı. Oyuncular, geri sayım sona ermesine rağmen oyuna saatlerce giriş yapamadılar. Bethesda, sorunla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Yılın en çok beklenen oyunlarından Starfield, dün gece erken erişim kapsamında oyuncuların hizmetine sunuldu. Yani en azından Bethesda'nın planı bu yöndeydi. Ancak erken erişim hakkı elde eden pek çok oyuncu, büyük bir problemle karşılaştılar. Oyuncular, oyunu oynamayı bırakın giriş bile yapamadılar...

Dünyanın en büyük forum sitelerinden Reddit'te "Starfield" başlığı altına yapılan yorumlara baktığımızda, benzer şekilde sayısız paylaşım yapıldığını görüyoruz. Oyuncular, geri sayım sona ermiş olmasına rağmen Starfield'ı açamadılar. Oyuna girmek isteyen oyunseverler, "Çok erken davrandınız" şeklinde garip bir hata mesajı gördüler.

Sorun giderilmiş gibi görünüyor

Oyuncular, nihayet Starfield oynamaya başlamışlar gibi görünüyor. Çünkü oyuncular, Starfield karakterlerini sosyal medyada paylaşmaya başladılar.

Bu arada; Bethesda'nın Starfield erken erişim lansmanında neden böyle bir sorun yaşadığı bilinmiyor. Öte yandan; Starfield için sancılı sürecin asıl şimdi başladığını söylemek mümkün. Önümüzdeki birkaç gün, oyundaki bugların sosyal medyada saçıldığı bir dönem olacak.

Starfield ile ilgili detaylı bilgi için: