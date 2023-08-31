Yılın en çok beklenen oyunu Starfield'ın inceleme puanları ve yorumları yayınlandı. İşte oyun dünyasının Bethesda'nın yeni RPG'si hakkında düşündükleri.

Bethesda tarafından geliştirilen Xbox özel oyunu Starfield, belki de son yılların en çok beklenen oyunu. Bir uzay RPG’si olarak tanımlayabileceğimiz yapım, 1 Eylül'de erken erişime açılacak, 6 Eylül tarihinde ise PC ve yeni nesil Xbox konsolları için geniş çapta piyasaya sürülecek.

Starfield için heyecanlı bekleyiş sürerken bugün eleştirmenler ilk inceleme puanlarını paylaştı. Gelen yorumlar, oyunun büyük oranda beğenileceğini ortaya koydu.

Starfield'ın inceleme puanları genel olarak iyi

Bethesda’nın yeni RPG’si, Metacritic’te 87 puan ile açılışı yaptı. Öte yandan OpenCritic’ten de aynı şekilde 87 puan almayı başardı. Oyun medyasında öne çıkanlardan gelen inceleme puanları ise şu şekilde sıralandı:

IGN - 7 / 10

- 7 / 10 PC Gamer - 75 / 100

- 75 / 100 GamesRadar - 5 / 5

- 5 / 5 VGC - 5 / 5

- 5 / 5 Gamespot - 7 / 10

- 7 / 10 Destructoid - 10 / 10

- 10 / 10 Game Rant - 5 / 5

- 5 / 5 Digital Trends - 3.5 / 5

- 3.5 / 5 PCGamesN - 7 / 10

- 7 / 10 Press Start - 9 / 10

Starfield'a gelen yorumlar ise oyunun beklentileri karşılayabileceğini gösteriyor:

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"Starfield, en iyi Bethesda oyunu. İnsanların Fallout ve Skyrim'de sevdiği şeyleri alıp büyüleyici karakterlerle dolu devasa bir galaksiye götürüyor"

"Yapılıp yapılamayacağını bilemiyordum; ancak Bethesda sandbox oyunları için çıtayı daha da yükseltti"

"Starfield, sonsuz keşif ve fırsatlarla dolu, geniş ve güzel hazırlanmış bir açık dünya deneyimi"

"Yüzlerce saatlik oynanış süresi, tamamlanması gereken çeşitli görevler ve incelenip keşfedilecek binlerce gezegenle Starfield, geçmişte Bethesda'nın işine yarayan her şeyden yararlanıyor ve büyük bir sıçrama gibi hissettiren bir deneyim sunuyor."

Türkiye'deki oyunculardan da inceleme videoları geldi: