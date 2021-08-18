Starlink, Diğer Uzay Araçları İçin Tehdit Oluşturuyor

Starlink’in uzaya çıkan diğer araçlar ve uydularla sürekli olarak yakın temasta olduğu ve bunun oldukça riskli olduğu açıklandı. Eğer SpaceX, diğer uyduları da fırlatırsa, uzay çöpleri ve Starlink uyduları, uzay araçlarını tehdit edebilir.

Uzayda bulunan çoğu uydu, sürekli olarak hareket ettirilmek zorunda kalıyor. Bunun nedeni ise, uyduların diğer uzay araçları ve uzay çöplerine çarpmaması. Fakat Starlink’in uydu ağı bu çarpışmaların yaşanma ihtimalini oldukça arttırıyor ve uzay araçlarını tehdit ediyor.

SpaceX'in sahip olduğu bu uydu ağı, uzaya çıkan araçların ve diğer uyduların rotasında bulunabiliyor ve hem Starlink uydularını hem de uzay araçlarını riske atabiliyor. Açıklanan verilere göre Elon Musk’ın uyduları, her hafta neredeyse 1.600 kez uydularla yakın temasa giriyor.

Starlink diğer uydular için bir tehdit olabilir

Southampton Üniversitesi Astronotik Araştırmalar Bölüm Başkanı Hugh Lewis, bu yaşanan yakın temasların 1 kilometre gibi bir mesafeden olduğunu söyledi. Bu mesafe devasa uzay araçları için tehdit yaratacak derecede az. Lewis ayrıca Socrates veritabanındaki bilgiler sayesinde, uzayda çok fazla “uzay çöpü” olduğunu ve bu çöplerinde uydular için tehdit yaratabileceğini ifade etti.

Space.com sitesine verdiği röportajda Starlink’den de bahseden Lewis, “2019’da Starlink’in ilk fırlatıldığı zamanki verilere baktığımızda, Starlink’in yarattığı kaosu daha rahat anlayabiliyoruz. Socrates veritabanına göre Starlink, bugüne kadarki yakın temasların yarısının sorumlusu” diyerek Starlink’in uzayda yarattığı karmaşayı dile getirdi.

Ayrıca Socrates veritabanındaki bilgilere göre SpaceX’in bu uyduları, her hafta 500 kez diğer uydularla yakın temasa giriyor. Kendi uyduları ile girdiği temaslarda sayıldığında bu sayı haftalık 1600’e kadar çıkıyor.

Rakiplerinden çok daha tehlikeli

Starlink ve OneWeb uyduları

Lewis’in açıklamasına göre SpaceX’in Starlink markasına rakip olan OneWeb’in şu anda 250’den fazla aktif uydusu mevcut ancak bu uydular her hafta sadece 80 kez diğer uydularla yakın temasta bulunuyor. Bu sayı Starlink’in sayısı ile karşılaştırıldığında, durumun ciddiyeti ortaya çıkıyor.

Yapılan hesaplamalara göre, Eğer SpaceX diğer 12.000 uydusunu da yörüngeye fırlatırsa, Starlink, uzaydaki yakın temasların ve tehlikelerin %90’lık bir bölümüne neden olacak. Bu durumda Starlink yüzünden yaşanabilecek çarpışmalar kaçınılmaz olacak. Yerçekimsiz ortamda parçalanan tek bir uydunun parçaları zincirleme olarak bütün uyduları yok edebilir.

SpaceX, uydularının güvenli için her ne kadar otonom çarpışma önleme sistemine güvense de, öngörülemeyen olayların yaşanma ihtimali her zaman var.