Mars konusundaki çalışmalar tüm uzay camiası tarafından son hızla devam ettirilirken bilim insanlarından bu alanda yol gösterici bir açıklama geldi. Araştırmaya dayalı olarak yapılan söz konusu açıklamaya göre Mars'taki yaşam, radyasyon sebebiyle yerin altında olabilir.

Sonzuz uzayın keşfi için çalışmalar son hızla devam ediyor. Bu noktada odak noktalarımızın ilk sıralarında yer alan Kızıl Gezegen Mars da bu çalışmalardan payını alıyor. Bu bağlamda ülkeler ve şirketler, Mars’tan toprak örnekleri toplamak gibi birçok alanda gezegen hakkında daha çok bilgi sahibi olmak için ellerinden geleni yapıyor.

Kızıl Gezegen hakkında merak edilenlerin başında -gezegende su bulunması gibi tartışmaların da etkisiyle- Mars’ta yaşam olup olmadığı geliyor. Canlılığını hala sürdüren tartışma hakkında bilim insanları yol gösterici nitelikte bir açıklama yaptı. Yürütülen çalışmaya göre gezegendeki radyasyon sebebiyle Mars’taki yaşam yeraltında olabilir.

Radyoaktif elementler, yeraltı yaşamı besleyebilecek maddeler üretiyor:

Bunun düşünülmesine sebep olan olayın özünde radyoliz adlı süreç yatıyor. Söz konusu süreç, milyonlarca yıl Dünya’daki su dolu çatlaklarda ve kaya gözeneklerinde bakterileri beslemişti. Şimdiyse aynısının Mars’ta da gerçekleşebileceği düşünülüyor.

NASA’nın Jet İtki Laboratuvarı’ndan gezegen bilimci ve söz konusu çalışmanın başyazarı Jesse Tarnas, gezegen yüzeyine zarar veren toz fırtınaları, kozmik ışınlar ve Güneş rüzgarları sebebiyle Mars’ta yaşanabilirlik şansının en yüksek olduğu ortamın yer altı olduğunu söyledi.

Bu noktada elimizde gezegene ait en iyi yer altı örnekleri olan Mars meteorlarını inceleyen Tarnas ve meslektaşları, taşların boyutunu, radyoaktif element bolluğunu ve mineral yapısını değerlendirdi. Sonrasında ise Mars çevresindeki uzay araçlarından gelen bilgileri toplayan ekip, gezegen kabuğunun gözenekliliğini ölçtü.

Buralardan elde edilen verileri bilgisayar simülasyonuna aktaran araştırmacılar, Mars’ta su varsa yer altında gerçekleşen radyolizin milyarlarca yıl boyunca yaşam formlarını destekleyebileceğini, hatta bu mikrobiyal yaşam formlarının hala var olabileceğini ortaya koydu.

Araştırmaya katılmayan fakat dışarıdan bir göz olarak yorumlayan Lukendra Ojha, Mars kabuğunun su içerip içermediğini netleştirmenin bir sonraki adım olduğunu belirtti.