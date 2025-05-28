SpaceX, Starship isimli dev roketi için yeni bir fırlatma gerçekleştirdi. Starship, ne yazık ki bu testi de tamamlayamadı. Ancak Elon Musk ve ekibi, bunu bir başarısızlık olarak görmüyorlar.

Milyarder iş insanı Elon Musk yönetimindeki uzay taşımacılık şirketi SpaceX, bugün devasa uzay aracı Starship için yeni bir fırlatma denemesi gerçekleştirdi. "Flight 9" olarak isimlendirilen test uçuşu, istenilen düzeyde başarılı olamadı. Zira Starship, bir kez daha havada infilak etti.

Bugün gerçekleştirilen görev, Starship için oldukça zorluydu. Zira SpaceX ekibi, Flight 9 kapsamında roketin yakıt tasarrufuna odaklandı. Bundan kaynaklı olarak da daha sert manevralar yapıldı ve motorun biraz daha fazla zorlanmasına karar verildi. Hatta şirket, iniş sırasında da yedek bir motoru test etmek istiyordu. Starship'in infilak etmesiyle bu görev de yarıda kaldı.

Bundan sonra daha fazla deneme yapılacak

Elon Musk, tamamlanamayan Flight 9'u bir başarısızlık olarak görmedi. Çünkü yapılan açıklamaya göre mühendislerin inceleyebileceği tonla veriye ulaşıldı. Bu veriler, bir sonraki fırlatma için önemli bir referans olacak. Elon Musk, bundan sonraki süreçte fırlatma sıklığının artacağını, hatta her 3 haftada 1 kez fırlatma yapılabileceğini söyledi. Ancak şu an için bir sonraki fırlatmanın ne zaman gerçekleştirileceğine ilişkin bir açıklama yapılmadı.

SpaceX'in kısmen başarısız olan Flight 9 uçuşuna ilişkin aktarabileceklerimiz bu kadar. Dilerseniz haberimizi sonlandırırken, sizleri SpaceX'in YouTube kanalında gerçekleştirilen canlı yayın ile yalnız bırakalım. Yayının sonlarına doğru Starship bağlantısının kesildiğini kendi gözlerinizle görebilirsiniz.

SpaceX canlı yayınını aşağıdan izleyebilirsiniz