NASA, SpaceX'in geçtiğimiz haftalarda Starship için yaptığı fırlatma testini ISS'ten görüntülemeyi başardı. O anlara ait video da paylaşıldı.

SpaceX’in insanlığı bir gün Mars’a götürme potansiyeline sahip uzay aracı Starship’in 6. testi 19 Kasım günü resmen gerçekleştirilmişti. Şirket, bu testte de başarılı olarak aracın kullanıma hazır hâle gelmesine bir adım daha yaklaşmıştı.

6. test uçuşu yüzeyden hem şirketin kendisi hem de izleyenler tarafından kaydedilmiş, ortaya muazzam görüntüler çıkmıştı. Ancak bugün çok farklı bir açıdan video yayımlandı. Öyle ki NASA, testin Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan (ISS) çekilen videosunu bizlerle buluşturdu.

Starship, ISS’ten böyle görüntülendi

Aslında ilk olarak ISS’ten görüntüleri 21 Kasım günü görmüştük. Öyle ki istasyondaki astronot Don Pettit devasa aracın kalktığı ana dair fotoğrafları sosyal medyada paylaşmıştı. Şimdi ise ilk kez fırlatmaların uzaydan nasıl göründüğüne dair bir video görüyoruz. Fırlatma anlarının uzay istasyonunun harici kameralarıyla görüntülendiğini belirtelim.

Video öyle çok kaliteli olmasa da ortaya hayran bırakıcı görüntüler çıkmış. Video, yerden 400 kilometre yüksekten Starship’in ABD’nin Teksas eyaletinden göğe yükselişini ve SpaceX’in ne denli büyük bir başarıya imza attığını gözler önüne seriyor.