SpaceX, Starship'in 6. test uçuşunu başarılı bir şekilde tamamladı. Ancak bu kez fırlatma kulesine iniş yapılmadı. Roket, Meksika Körfezi açıklarına iniş yaptı.

Milyarder iş insanı Elon Musk yönetimindeki SpaceX, bugün yine önemli bir işe imza attı. Firmanın en büyük roketi olan Starship, bugün 6. test fırlatışını gerçekleştirdi. Bu fırlatma, büyük oranda başarılı oldu.

122 metre uzunluğundaki Starship'in test uçuşları her zaman dikkat çekici olmuştur. Özellikle de 5. fırlatma, SpaceX için oldukça özel bir yere sahipti. Zira firma, bu test uçuşunda Starship'i fırlatma kulesine yeniden indirmeyi, devasa roketi özel kollarla yakalamayı başarmıştı. Ancak bu kez böyle bir durum yaşanmadı.

Starship'in iniş anlarını gösteren video:

Aslına bakacak olursak SpaceX, bu kez de fırlatma kulesine iniş gerçekleştirmeyi planlıyordu. Ancak bu olay gerçekleşmedi. Starship, Meksika Körfezi açıklarına iniş yaptı. Her şeye rağmen Starlink'in 6. test uçuşu başarıyla sonuçlandı diyebiliriz çünkü SpaceX, bu test uçuşunda ısı kalkanı gibi birkaç şeyi test etmek istiyordu. Gerçekleştirilen fırlatma kapsamında bu testler tamamlandı.

Starship'in 5. fırlatması, büyüleyici anlara ev sahipliği yapmıştı:

SpaceX'in üst düzey mühendislerinden Jessica Anderson, "İnanılmaz! Bu kez sınırları gerçekten zorladık ve Starship, Dünya'ya geri dönmeyi başardı." ifadesini kullandı. Son olarak, SpaceX CEO'su Elon Musk'ın bu fırlatmayı ABD Başkanı Donald Trump ile izlediğini söyleyelim.