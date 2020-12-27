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Steam Kış İndirimi'nde 20 TL'nin Altına Alınabilecek 10 Oyun

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Steam Kış İndirimi'nde 20 TL'nin Altına Alınabilecek 10 Oyun
Geçtiğimiz gün başlayan Steam Kış İndirimi, oyuncuların uzun zamandır beklediği pek çok oyunu indirime sokmuş oldu. Bizler de bu indirimde siz değerli takipçilerimize 20 TL'nin altına alınabilecek 10 başarılı oyunu listeleyeceğiz.

Steam Kış İndirimi, pek çok oyuncunun uzun süredir beklediği bir etkinlikti. Binlerce oyunun indirime girdiği bu eşsiz döneme, Steam'in Türkiye için uyguladığı kur politikası sayesinde ülkemizdeki oyuncuların da ilgisi büyük oluyor. Henüz birkaç yıl önce çıkmış pek çok oyunun inanılmaz indirime girdiği bu dönemde fiyatı büyük oranda düşerek 20 TL'nin altına alınabilir olan 10 oyunu sizler için listeledik. 

Eğer sizler de Steam Kış İndirimi'nde yeni bir oyun almak istiyor, ancak seçemiyorsanız listemize bir göz atmanızı öneriyoruz. Hazırsanız listemize başlayalım.

Steam Kış İndirimi'nde 20 TL'nin altında fiyata sahip 10 oyun

Hearts of Iron IV

Normal fiyatı: 59 TL - İndirim oranı: Yüzde 75 - İndirimli fiyatı: 14,75 TL

American Truck Simulator

Normal fiyatı: 59 TL - İndirim oranı: Yüzde 75 - İndirimli fiyatı: 14,75 TL

ARK: Survival Evolved

Normal fiyatı: 77 TL - İndirim oranı: Yüzde 80 - İndirimli fiyatı: 15,40 TL

Quantum Break

Normal fiyatı: 59 TL - İndirim oranı: Yüzde 75 - İndirimli fiyatı: 14,75 TL

Metal Gear Solid: The Phantom Pain

Normal fiyatı: 55 TL - İndirim oranı: Yüzde 75 - İndirimli fiyatı: 13,75 TL

To the Moon

Normal fiyatı: 18 TL - İndirim oranı: Yüzde 80 - İndirimli fiyatı: 3,60 TL

Outlast 2

Normal fiyatı: 50 TL - İndirim oranı: Yüzde 80 - İndirimli fiyatı: 10 TL

Gears 5

Normal fiyatı: 61 TL - İndirim oranı: Yüzde 75 - İndirimli fiyatı: 15,25 TL
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Normal fiyatı: 61 TL - İndirim oranı: Yüzde 75 - İndirimli fiyatı: 15,25 TL

Hellblade: Senua's Sacrifice

Normal fiyatı: 49 TL - İndirim oranı: Yüzde 75 - İndirimli fiyatı: 12,25 TL
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