Steam, 2020 Sonbahar İndirimi ile İlgili Rakamları Paylaştı

Steamworks geliştiricileri için yeni bir blog yazısı yayınlayan Valve, geride bıraktığımız 2020 Steam Sonbahar İndirimi ile ilgili rakamları paylaştı. Yazıda, bu yılki indirimlerin şimdiye kadarki en büyük sonbahar indirimi olduğundan bahsedildi.

Valve'ın paylaştığı en son Steamworks Development blogu, 1 Aralık 2020 tarihinde sona eren 2020 Steam Sonbahar İndirimi'ne dair bir özet sunuyor. Normalde Kış İndirimi ile karşılaştırıldığında daha ufak kalan Sonbahar İndirimi, görünüşe göre bu yıl Steam'in beklentilerinin üzerinde satın alımlara sahne oldu.

Bu noktada Valve, bu seneki Sonbahar İndirimi'nin geliştiriciler ve yayıncılar açısından en fazla gelir elde edilen sonbahar indirimi olduğunu söylüyor. Adobe Analytics'e göre birçok ülkede devam eden COVID-19 karantinaları, üstüne gelen Kara Cuma ve Siber Pazartesi, Steam'in satışlarını artırmasına yardımcı oldu.

2020 Steam Sonbahar İndirimi ile ilgili öne çıkan istatistikler:

Bu seneki Sonbahar İndirimi'nde neredeyse bir milyon oyuncunun platformda ilk defa bir oyun satın aldığını veya mikrohareket işlemi gerçekleştirdiğini söyleyen Valve, bunun 2019'daki aynı döneme kıyasla %33 oranında bir artış anlamına geldiğinin de aldığını çiziyor.

Yeni oyuncuların yanında mevcut oyuncuların da indirimlere büyük bir katılım gösterdiği görülebiliyor. Bu noktada 2020 Sonbahar İndirimi esnasında Steam'in eş zamanlı kullanıcı sayısı neredeyse 24 milyonla en üst seviyesine ulaştı ki bu da 2019 Sonbahar İndirimi'ne kıyasla 7 milyon fark anlamına geliyor.

Valve, Sonbahar İndirimi ile eş zamanlı olarak gerçekleşen Steam Ödülleri adaylıkları ile ilgili rakamları da paylaştı. Yapılan açıklamaya göre bu sene 5,3 milyon seçmen, farklı oyunları farklı kategoriler için aday göstererek toplamda 30 milyon oy verdi. Bunun dışında 1,6 milyondan fazla müşteri, sevdikleri oyun için bir geri bildirim sağlayarak topluluk rozetinin seviyesini yükseltti.

2020 Steam Ödülleri için son adaylar açıklanmaya devam ediyor ve oylama 22 Aralık ile 3 Ocak tarihleri arasında yapılacak. Steam Kış İndirimi ise önümüzdeki hafta başlayacak.