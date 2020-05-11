Steam 2020 Yaz İndirimi Tarihleri Ortaya Çıktı

Steam’in gelenekselleşen yıllık yaz indirimleri bu yıl da oyun tutkunlarının yüzünü güldürecek. İddialara göre Steam 2020 Yaz İndirimi için tarihler belli oldu. Gelin bu tarihlere yakından bakalım.

Steam’in her yılın belli dönemlerinde özel indirimler yaptığı biliniyor. Bu indirimlerin en bilinenlerinden ve en çok beklenenlerinden biri de tabii ki yaz indirimleri. Firmanın adeta geleneği olmuş bir başka şey de indirim tarihlerinin önceden ortaya çıkması.

Görünüşe göre bu yıl da gelenek bozulmadı ve Steam 2020 Yaz İndirimi tarihleri önceden sızdırıldı. Twitter'da paylaşılan tarihlerin doğrulandığı da öne sürülüyor. Bilgiler doğruysa indirimlerin başlamasına kabaca 1,5 ay var.

Steam 2020 Yaz İndirimi, 25 Haziran’da başlıyor:

Steam 2020 Yaz İndirimi için Twitter’da Pavel Djundik tarafından açıklanan tarihler 25 Haziran / 9 Temmuz olarak karşımıza çıktı. SteamDB’den Djundik, tarihlerin ilk olarak Çinli yapımcılar tarafından sızdırıldığını ve kendisinin de doğrulattığını ifade etti.

Geçtiğimiz yıl yapılan Steam 2019 Yaz İndirimi de 25 Haziran ile 9 Temmuz arasında gerçekleştirilmişti. Bu anlamda platformun artık kendine takvimde standart bir yer edinmek istediğini söylemek de mümkün.

Steam Yaz İndirimi, yılın en büyük iki Steam kampanyasından birisi olarak kabul ediliyor. Etkinliğin diğer rakibi de yine geleneksel olan Steam Kış İndirimi olarak göze çarpıyor. Yaz indirimlerini değerlendirmek için bir aydan biraz daha fazla beklememiz gerekiyor.

Cüzdanları hazırlama zamanı:

Steam Yaz İndirimi etkinlikleri her zaman için oldukça renkli geçiyor. Bazı oyunlar sürekli olarak indirimde kalıyor. Zaman zaman da 'Flash Sale' adı verilen kısa süreli ciddi indirim oranları görülebiliyor. Öte yandan Steam, oyunlar hakkında aktiviteler hazırlayarak kullanıcılarını bir şey almasalar bile indirim kampanyalarına dâhil etmeyi başarıyor. Geçen yıl da indirim döneminde Grand Prix adlı etkinlik yapılmıştı.

Haziran ayı yaklaştıkça Steam’in ve oyun firmalarının planları hakkında daha fazla bilgi edineceğiz gibi görünüyor. O zamana kadar son gelişmelerden haberdar olmak için bizi takip etmeye devam edin.