Steam Cevher Nedir, Ne İşe Yarar?

Oyunseverlerin çok yakından takip ettiği bir platform olan Steam, geniş çapta birçok hizmet ve çeşitli fırsatlar sunuyor. Oyun satın almak isteyenlerin yararlanabileceği fırsatları aktardığımız bu makalede; Steam cevher nedir, ne işe yarar sorularını cevapladık. Hazırsanız başlıyoruz.

Milyonlarca kullanıcısı ve sunduğu önemli hizmetlerle yıllardır internetteki hizmet piyasasının önde gelenlerinden olan Steam, oyun, eklenti paketleri ve video satışı yapmaktadır. Windows, Linux, MacOS işletim sistemleriyle uyumlu olan Steam, 2003 yılından beri aktif olarak hizmet vermektedir.

Steam, cevher sistemiyle de kullanıcılarına bazı haklar tanımaktadır. Cevher kazanmanın farklı yolları bulunmaktadır. Özel Steam eşyalarını kazanmak isteyenler için Steam cevher nedir, ne işe yarar gibi soruların cevaplarıyla haberimize devam edelim.

Steam Cevher nedir?

Steam cevher ya da Steam Gem, para kazanmak veya seviye atlamak isteyen kullanıcıların kazanç elde ettiği yollardan biridir. Cevherleri biriktirerek 1000 cevher sayısına ulaştığımızda, cevher çuvalı oluşturabiliriz. Oluşturduğumuz cevher çuvallarının piyasasını yapabiliriz. Steam'in kullanıcılarına sunduğu bir özellik olan cevher, farklı metotlarla kullanıcıların işlerine yarıyor.

Tüm kullanıcıların yer aldığı bir pazarda sizi önemli roller ve keşifler bekliyor. Aslında tüm mesele bu piyasaya hakim olmakla başlıyor. Ne işe yaradığını ve nasıl kazanıldığını öğrendikten sonra, siz de Steam cevherlerini kazanarak bunu çeşitli durumlarda kullanabileceksiniz.

Steam Cevher ne işe yarar?

Steam cevherin ne işe yaradığı sorusuna karşılık verilebilecek ilk cevap, rozet kazanmanızı sağlamak olacaktır. Steam’de indirip oynadığınız tüm oyunlardan belirli miktarlarda kart kazanırsınız. Bu kartların da setleri vardır ve siz bu setleri tamamladığınızda rozetler oluşturarak Steam seviyenizi yükseltebilirsiniz.

Kart kazanma hakkınız dolduğunda bu işlemi cevher karşılığında yerine getirebilirsiniz. Cevherleri kullanarak Steam üzerinden hızlandırma paketleri oluşturabilirsiniz. Bu da dolaylı olarak Steam cevher ile oyun satın alma işlemini gerçekleştirmenizi sağlar.

Topladığınız cevherleri, “Cevherleri çuvala doldur” seçeneğiyle her 1000 adet cevher için bir adet cevher çuvalı oluşturabilirsiniz. Sonrasındaysa doldurduğunuz bu çuvalı, Steam Topluluk Pazarı üzerinden satabilirsiniz.

Kart haklarınız dolduğunda ne yapmalıyım?

Steam, size belirli şartlar sunar. Kart kazanma hakkınız dolduğunda, üçlü bir koleksiyon kartından oluşan Hızlandırma Paketi için uygun duruma gelerek bu şartı sağlarsınız. Uygun durumda aktif olabilmek için haftada en az bir kez Steam hesabınıza giriş yapmış olmalısınız.

Haklarınız dolduğunda, 3 adet koleksiyon kartı içeren Hızlandırma Paketi kullanabilirsiniz. Uygun halde bir hesap kullanıyorsanız; Steam seviyeniz Hızlandırma Paketi düşürme ihtimalinizi arttırır.

Steam Hızlandırma Paketi nedir?

Steam Hızlandırma Paketi, Steam’in kullanıcılara sunduğu hizmetlerden bir tanesidir ve içerisinde her bir oyun için üç adet kart bulundurur. Hızlandırma Paketi, tıpkı kartlar gibi rastgele şekilde düşmektedir. Ayrıca bu işlemi yapmak için Steam’de çevrimiçi olmak zorunda da değilsiniz. Hızlandırma Paketiyle karşınıza düşen kartlardan biri, nadir düşen Foil Kart olabilir.

Hızlandırma Paketi düşürme ihtimali artışı seviyelere göre nasıl belirlenir?

Seviye 10: kazanma şansınızda +%20 artış

Seviye 20: kazanma şansınızda +%40 artış

Seviye 30: kazanma şansınızda +%60 artış

Seviye 40: kazanma şansınızda +%80 artış

Seviye 50: kazanma şansınızda +%100 artış

Hızlandırma Paketi için gerekli şartları sağladığınızda uygun konumuna geleceğinizi bir önceki başlıkta söylemiştik. Seviyelere göre belirlenen Hızlandırma Paketi düşürme ihtimalimizin artması, seviyemize uygun olarak gerçekleşir.

Steam Cevher nasıl kazanılır?

Cevher kazanmanın farklı yolları vardır. Cevherleri elde etmek envanterinizdeki ögeleri dönüştürmekle mümkündür. Bu öğeler; kartlar, arka plan ve rozetlerdir. Bu öğeleri cevhere dönüştürerek özel Steam eşyalarını elde etme imkanı yakalarsınız.

Cevher kazanmanın bir diğer yolu da Steam Topluluk Pazarı üzerinden herhangi bir envanterinizi dönüştürmeden 1000’lik cevher çuvalı satın almaktır. Bir diğer cevher kazanma yolu ise indirim dönemlerinde düşen fiyatları fırsata çevirerek cevherleri satın alabilir ve ileride bu işin ticaretini yapabilirsiniz.

Steam cevher kazanmak denilince akla birçok soru da beraberinde geliyor. Ancak bunlardan en mantıklı olanı kartlara, arka plana ve ifadelere yönelik oynamak en mantıklı yöntemdir. Bunları yaparak ve bazılarına zaman harcayarak Steam Cevher alanınızı genişletebilirsiniz.

Cevher kazanmanın bir diğer yolu da Steam Topluluk Pazarı üzerinden herhangi bir envanterinizi dönüştürmeden 1000’lik cevher çuvalı satın almaktır. Bir diğer cevher kazanma yolu ise indirim dönemlerinde düşen fiyatları fırsata çevirerek cevherleri satın alabilir ve ilerde bu işin ticaretini yapabilirsiniz.

Steam Topluluk Pazarı nedir?

Steam platformunda yer alan oyunlar, birçok oyun içi satın alınan ürün kullanır. Örneğin; Counter Strike GO oyuncusu olan birisi için bunlar; item silahları, bıçaklar ve kostümlerdir. Steam Topluluk Pazarı, bu ürünlerin ve hizmetlerin satışının yapıldığı, alıcı ve satıcıların karşı karşıya geldikleri bir pazardır. Buradaki ana etken, fiyatların arz-talep doğrultusunda belirlenmesidir.

Steam Gem bir çeşit para mıdır?

Steam Gem özelliği, kullanıcıların etkileşimini ve Steam’in kullanılabilirliğini arttırmak üzere tasarlandığı için piyasa düzeninin bir parçasıdır. Her piyasada olduğu gibi gem piyasasındaki durum da ticarete dayanmaktadır. Steam'in cevher özelliğine, elde ettiğiniz bilgilerle aktif olarak kullanabileceğiniz piyasa havuzu da diyebiliriz.

Steam Gem, kullanıcılar arasındaki ticarete ya da oyuncuların oyun alımına katkı yapan bir Steam özelliğidir. Bu özelliği birçok kullanıcı gibi bu işe biraz da olsun kafa yorarak elde edebilirsiniz ancak bu özelliğin direkt para ve satın alma üzerine işlemediğini vurgulamamız gerekiyor. Bu özellik sayesinde Steam içindeki ticaret kapasitenizi arttırabilir ve oyun alma işlemlerine katkıda bulunabilirsiniz.

Steam’deki cevherlerimi nasıl birleştirebilirim?

Cevherlerin farklı farklı ve hepsinin aynı sembolde görünümü kullanıcıların canlarını biraz sıkabilir. Cevherlerinizi birleştirmek, daha az bir alanda işimizi görmemizi sağlayabilir. Bunun için de yapmamız gereken şey; güvenilir bir arkadaşa sahip olmaktır.

Güvendiğiniz arkadaşınızla gemleri takas ederek birleştirebilir ve ondan geri size takas edilmesini isteyebilirsiniz. Bu yolu kullanarak gemlerinizi tek bir sembolde birleştirebilirsiniz. Ancak tekrar uyarmakta fayda var; bu işlemi güvenmediğiniz kimselerle yapmayın.

Steam Cevher kazanmanın püf noktaları nelerdir?

Yazımızın bu noktasına kadar okuduğunuz bilgilerde Steam’de cevher nedir, ne işe yarar ve nasıl kazanılır gibi soruların cevaplarını öğrendiniz. Steam’deki kullanıcıların birçoğu gibi okuyucularımızın da cevher kazanma konusunda püf noktaları merak ettiğini düşündük.

Cevher kazanmak, öncelikle sabır ve zaman gerektiren bir iştir tıpkı ticaret gibi. Cevher kazanmak için Steam hesabımıza belirli bir zamanımızı rozetlere, kartlara ve arka plana ayırmamız gerekiyor. Bunları yaparak ve sabrederek belirli bir zaman diliminde ciddi miktarlarda cevher kazanabilirsiniz.

Steam Cevher’de bot ile kazanç sağlamak mümkün mü?

Birçok oyunsever arkadaşın merak ettiği sorulardan birisi olan bot ile cevher kazanmak mümkün müdür sorusu kafalarınızı biraz kurcalayabilir. Ancak emin olabilirsiniz ki bu aramalarınız sonuç vermeyecektir. İnternette araştırdığınız ve birçok internet sitesinde yer alan “Steam cevher botu" başlıklı kaynaktaki bilgiler yanlıştır. Cevher kazanmaya dair bir bot ya da başka bir hile bulunmamaktadır.

Steam Cevher’de cevher kazanmanın tüm yollarını bahsettiğimiz bu yazımızdan sonra siz de cevher kazanabilir, piyasada bu cevherlerinizi ilgili alanlarda kullanabilirsiniz. Webtekno ailesi, size bol kazançlar diler. :)