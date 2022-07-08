Steam'e Erişim Sorunları Yaşanıyor

Çok sayıda kullanıcı tarafından bildirilen şikayetlere göre Steam'de şu anda erişim sorunları yaşanıyor.

Steam üzerinden oyun oynamak isteyen kullanıcılar bugün gece saatleri itibarıyla bazı erişim sorunlarıyla karşı karşıya kaldı.

Bildirilen sorunların büyük birçoğunluğunun sunucuya bağlanmakla ilgili olduğu belirtilirken, farklı sorunlar da yaşandığı görüldü.

Oturum açma ve indirme sorunlarıyla da karşılaşılıyor

Steam üzerinden bildirilen problemlerin yüzde 85'e yakın bir kısmı sunucuya erişilemediğine ilişkin olurken kalan kısımda ise kullanıcılar oturum açma ve indirme problemleri yaşadıklarını bildirdi.

Sorunun yoğun olarak yaşandığı iller ise İzmir, Bursa, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Ankara, Konya, Antalya ve Adana olarak görülüyor.