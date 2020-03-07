Steam Kaydol: Steam’e Nasıl Üye Olunur?

Daha önce Steam üyesi olmayan ve olmak isteyenler için Steam hesap açma işlemlerinin nasıl yapıldığını anlattık. Steam üyesi olarak ücretsiz oyunları da erişebiliyorsunuz. Gelin Steam kaydolma işlemleri nasıl yapılıyor, birlikte bakalım.

Steam, ücretli veya ücretsiz oyun indirmenizi sağlayan dünyanın en popüler oyun platformu. Oyuncular için DVD derdini sona erdiren platform, sahip olduğunuz oyunları istediğiniz yere götürmenizi sağlıyor. Oyunları oynamak ve Steam kullanmak için öncelikle ücretsiz bir Steam hesabı açmanız gerekiyor. Satış sonrası yardım alabileceğiniz Steam destek bölümünde ise oyunlarda yaşadığınız sıkıntıları anında çözebiliyorsunuz.

Platform aslında birçok avantajı da beraberinde getiriyor. Steam kış, yaz ve bahar indirimleri ile oyunlarda fazlasıyla indirimler yapıyor. Bu nedenle sadece oyunları oynamak için değil aynı zamanda sevdiğiniz oyunları daha ucuza almak için de kullanabilirsiniz. Mac, Linux ve Windows desteği de sunan Steam, satın aldıktan sonra beğenmediğiniz oyunları 2 saatten fazla oynamadıysanız iade etme hakkı da sunuyor.

Steam nasıl indirilir?

Steam indirme sayfasına girin,

Windows dışında farklı bir işletim sistemi kullanıyorsanız seçim yapın,

Steam’i yükleyin seçeneğine tıklayın,

Yüklenen dosyayı açın,

Kurulumu tamamlayın.

Steam indirmek için hesap açmanıza gerek yok. Kendi sitesinden üye olmadan da istemcisini indirebilirsiniz. Ancak bu platformu kullanabilirsiniz anlamına gelmiyor. Bu aşamada Steam istemcisini sadece bilgisayarınıza yüklemiş oluyorsunuz. Yükleme yaparken programı daha fazla yere sahip depolama birimine kurmanızı tavsiye ederiz. SSD kullananlar ise oyunların daha hızlı açılması ve çalışması için buraya kurabilirler.

Steam’i kurduğunuz klasör aynı zamanda oyunların depolanacağı yer anlamına geliyor. Bunu daha sonra program içerisinden değiştirebiliyorsunuz. Birden fazla depolama alanı kullanabilirsiniz. Sizin için önemli olan ve hızlı çalışmasını istediğiniz oyunları SSD’ye kalanları ise normal HDD depolama birimine kurabilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış bir durum. Steam’i indirdiğimize göre sıra geldi hesap açma işlemine.

Steam kayıt ol: Steam hesap açma nasıl yapılır?

Steam hesap oluştur sayfasına girin,

Aktif bir e-posta adresinizi ve ikamet ettiğiniz ülkeyi girin,

13 yaşından büyükseniz onay verin,

Devam et seçeneğine tıklayın,

E-posta adresinize gelen doğrulamayı yapın,

Steam hesap adınızı ve şifrenizi girin,

Steam kaydolma işlemi tamam, şimdi giriş yapabilirsiniz.

Adım 1: Steam hesap açma sayfasına girin:

Hesap açma işlemi için izleyebileceğiniz iki yol var. İster direkt kendi sitesine girebilirsiniz veya programını indirdiyseniz Yeni Hesap Oluştur seçeneğine tıklayarak aynı sayfaya gidebilirsiniz. Steam download (indir) yazının hemen yanındaki giriş seçeneğine ve ardından da Steam’e katılın seçeneğine tıklayın. Bu adımdan sonra artık bilgilerimizi girmeye başlıyoruz.

Adım 2: Geçerli bir e-posta adresi ve ikamet ettiğiniz ülkeyi girin:

Geçerli e-posta adresi girmediğiniz takdirde zaten hesap açma işlemini yapamazsınız. Hesap güvenliği, Steam Guard işlemleri ve ileride eşya takasları için mutlaka geçerli bir e-posta adresi girmeniz gerekiyor. Hesabınıza kayıtlı e-posta adresini dilediğiniz zaman hesap ayarlarından değiştirebilirsiniz. İkinci sıradaki ülke seçimi ise hayati önem taşıyor.

Bazı kullanıcılar ülke olarak farklı ülkeler seçiyor. Bu işlem ileride oyun satın almalarda, Steam hediye gönderme ve iade etme işlemlerinde size sıkıntılar yaşatabilir. Çünkü farklı ülkelerde yaşayan kullanıcıların birbirlerine hediye göndermesi engelleniyor. Bazı oyunlar da farklı ülkelere erişim kısıtlamasıyla gelebiliyor. Bu nedenle eğer Türkiye’de yaşıyorsanız, mutlaka Türkiye’yi seçmelisiniz.

Adım 3: 13 yaşından büyük olduğunuzu onaylayın:

Genç takipçilerimizi yakından ilgilendiren bu konu da aslında yine önemli şeyler arasında yer alıyor. Öncelikle şunu belirtelim ki; 13 yaşından küçüklerin Steam’e kaydolması yasak. İleride hesabınızda yaşayacağınız sorunlarda Steam destek kullanmanız gerekirse sorun yaşayabilirsiniz. Burası da tamamsa, artık e-postayı onaylama aşamasına geçebiliriz.

Adım 4: E-posta adresinizi onaylayın:

Steam e-posta doğrulama işlemi oldukça basit. Gelen kutusundaki e-postadaki bağlantıya bir kere tıkladıktan sonra artık hesabınız aktif hale geliyor. E-posta oldukça önemli. Satın alımlar, hediye göndermeler kısacası tüm Steam bildirimleri e-posta adresinize yapılacak. Bunun dışında hesap güvenliğiniz için Steam Guard’ı da e-posta olarak kullanabilirsiniz. Birçok kullanıcı telefonu tercih ediyor.

Adım 5: Hesap isminizi ve şifrenizi girin:

Uzun uzun hesap ismi düşünmeden söyleyelim; burada yazacağınız hesap ismi diğer kullanıcılar tarafından görülmeyecek. Yani Steam’e girdikten sonra diğer kullanıcıların sizi göreceği ismi sonradan seçebiliyor, dilediğiniz kadar da değiştirebiliyorsunuz. Ayrıca hesap adı seçmeden önce başkasının alıp almadığını sağ taraftaki "Kullanılabilirliğini kontrol et" seçeneğinden kontrol edebilirsiniz.

Hesap isminizi sonradan değiştiremiyorsunuz. Ancak şifrenizi, Steam şifre değiştirme işlemi ile değiştirebilirsiniz. Bu işlemi dilerseniz web sitesinden dilerseniz de Steam programından yapabilirsiniz. Hesabınıza hiçbir şekilde erişim sağlayamıyorsanız Steam destek yardımı almanız gerekiyor. Bunun için size bazı sorular soracaklar ve doğru yanıt vermeniz gerekiyor.

Steam’e giriş yapmaya hazırsınız:

Yukarıdaki tüm adımları eksiksiz yaptıysanız artık Steam’e giriş yapmaya hazırsınız demektir. Az önce belirlediğiniz hesap ismiyle ve şifrenizle giriş yapabilirsiniz. Giriş yaptıktan sonra dilerseniz önce profil fotoğrafınızı ve diğer oyuncuların sizi göreceği ismi değiştirebilirsiniz. Son aşama olarak da oyun satın alabilir veya keyifli vakitler geçirebilirsiniz.

Steam’de binlerce oyun yer alıyor. Bu oyunları kredi kartı, mobil ödeme, banka para transferi veya Steam cüzdan kartı ile alabilirsiniz. Bunlar dışında Dota 2 gibi popüler ücretsiz oyunlar da var. Oyunlara hemen para harcamak istemiyorsanız, Steam Mağaza sayfasından ücretsiz oyunları indirebilirsiniz. Oyun satın alır ama oynayamazsanız veya bilgisayarınız kaldırmazsa, 2 saat oynama süresi olmadığı takdirde genellikle iade edebilirsiniz.

Steam hesap açma işlemleri bu kadar. Bu platform sayesinde oyunlarınızı bilgisayarınızı ile gittiğiniz her yere götürebilirsiniz. Hesap açma işleminden sonra hesabınızla ile farklı bilgisayarlardan da giriş yapabilirsiniz. Ancak aynı anda sadece bir bilgisayardan oyun oynayabilirsiniz. Buraya kadar işlemleri başarıyla tamamlayan herkese iyi oyunlar dileriz. :)