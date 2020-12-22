2 Hafta Sürecek Olan Steam Kış İndirimi Başladı

Oyuncuların yıl içerisinde en sevdiği dönemlerden bir tanesi geldi: Steam kış indirimi. Dünyanın en büyük dijital oyun mağazası Steam, bu seneki kış indirimlerini resmen başlattı. Toplamda iki hafta boyunca sürecek olan bu kış indirimleri, 5 Ocak tarihine kadar sürecek.
Peki, 22 Aralık – 5 Ocak saat 21.00'a kadar sürecek olan bu indirimlerde hangi oyunlar ne kadar indirime girdi? Gelin Steam kış indiriminde indirime giren oyunlara kısaca bir göz atalım.
PAYDAY 2
Normal fiyatı: 18,50 TL - İndirim oranı: %90 - İndirimli fiyatı: 1,85 TL
Euro Truck Simulator 2
Normal fiyatı: 39,00 TL - İndirim oranı: %75 - İndirimli fiyatı: 9,75 TL
F1® 2020
Normal fiyatı: 92,00 TL - İndirim oranı: %50 - İndirimli fiyatı: 46,00 TL
Middle-earth™: Shadow of War™
Normal fiyatı: 67,00 TL - İndirim oranı: %80 - İndirimli fiyatı: 13,40 TL
DARK SOULS™ III
Normal fiyatı: 179,00 TL - İndirim oranı: %75 - İndirimli fiyatı: 44,75 TL
Just Cause™ 3
Normal fiyatı: 45,00 TL - İndirim oranı: %85 - İndirimli fiyatı: 6,75 TL
Far Cry® 5
Normal fiyatı: 269,00 TL - İndirim oranı: %80 - İndirimli fiyatı: 53,80 TL
Mortal Kombat 11
Normal fiyatı: 82,00 TL - İndirim oranı: %70 - İndirimli fiyatı: 24,60 TL
Assassin's Creed® Origins
Normal fiyatı: 269,00 TL - İndirim oranı: %80 - İndirimli fiyatı: 53,80 TL
Rise of the Tomb Raider™
Normal fiyatı: 89,00 TL - İndirim oranı: %80 - İndirimli fiyatı: 17,80 TL
İndirimin başlamasıyla birlikte kısaca gözümüze çarpan oyunlar bunlardı. Siz de indirimlerde gördüğünüz güzel oyunları yorumlar kısmından bizimle ve okuyucularımızla paylaşabilirsiniz. Ayrıca Steam Ödülleri'nde de açıklanan adaylara oy verebilirsiniz. İyi oyunlar.