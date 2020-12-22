2 Hafta Sürecek Olan Steam Kış İndirimi Başladı

Steam'in oyuncular tarafından sabırsızlıkla beklenen kış indirimi dönemi başladı. 2 hafta sürecek olan bu indirim döneminde oynanmaya değer birçok oyun indirime girdi. Biz de ilk bakışta gözümüze çarpan birkaç oyunu sizlerle paylaştık.

Oyuncuların yıl içerisinde en sevdiği dönemlerden bir tanesi geldi: Steam kış indirimi. Dünyanın en büyük dijital oyun mağazası Steam, bu seneki kış indirimlerini resmen başlattı. Toplamda iki hafta boyunca sürecek olan bu kış indirimleri, 5 Ocak tarihine kadar sürecek.

Peki, 22 Aralık – 5 Ocak saat 21.00'a kadar sürecek olan bu indirimlerde hangi oyunlar ne kadar indirime girdi? Gelin Steam kış indiriminde indirime giren oyunlara kısaca bir göz atalım.

PAYDAY 2

Normal fiyatı: 18,50 TL - İndirim oranı: %90 - İndirimli fiyatı: 1,85 TL

Euro Truck Simulator 2

Normal fiyatı: 39,00 TL - İndirim oranı: %75 - İndirimli fiyatı: 9,75 TL

F1® 2020

Normal fiyatı: 92,00 TL - İndirim oranı: %50 - İndirimli fiyatı: 46,00 TL

Middle-earth™: Shadow of War™

Normal fiyatı: 67,00 TL - İndirim oranı: %80 - İndirimli fiyatı: 13,40 TL

DARK SOULS™ III

Normal fiyatı: 179,00 TL - İndirim oranı: %75 - İndirimli fiyatı: 44,75 TL

Just Cause™ 3

Normal fiyatı: 45,00 TL - İndirim oranı: %85 - İndirimli fiyatı: 6,75 TL

Far Cry® 5

Normal fiyatı: 269,00 TL - İndirim oranı: %80 - İndirimli fiyatı: 53,80 TL

Mortal Kombat 11

Normal fiyatı: 82,00 TL - İndirim oranı: %70 - İndirimli fiyatı: 24,60 TL

Assassin's Creed® Origins

Normal fiyatı: 269,00 TL - İndirim oranı: %80 - İndirimli fiyatı: 53,80 TL

Rise of the Tomb Raider™

Normal fiyatı: 89,00 TL - İndirim oranı: %80 - İndirimli fiyatı: 17,80 TL

İndirimin başlamasıyla birlikte kısaca gözümüze çarpan oyunlar bunlardı. Siz de indirimlerde gördüğünüz güzel oyunları yorumlar kısmından bizimle ve okuyucularımızla paylaşabilirsiniz. Ayrıca Steam Ödülleri'nde de açıklanan adaylara oy verebilirsiniz. İyi oyunlar.