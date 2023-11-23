TL desteğini sonlandıran Steam'de oyun fiyatlarının TL cinsinden gösterilmesini sağlayan bir eklenti geliştirildi. Steam TRY Converter isimli eklenti, fena iş çıkartmıyor.

Ülkemizdeki oyunseverlerin son dönemlerdeki bir numaralı gündemi, dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformu Steam'in bizlerle ilgili almış olduğu karar. Steam, aldığı karar ile TL için verdiği yerel fiyatlandırma desteğini sonlandırdı. 20 Kasım itibarıyla hayata geçen değişikliklerle Türkiye'den oyun almak isteyen oyuncular, artık dolar kuru üzerinden ödeme yapmak zorunda kalıyorlar.

Steam'in TL'yi bırakması ile oyun fiyatlarında değişimler yaşandı. Tabii Steam, aldığı karar ile Türkiye'deki fiyatları doğrudan dolara endekslemedi. Türkiye'de artık MENA bölgesinin tavsiye edilen satış fiyatlarına göre satın alımlar yapılabiliyor. Ancak bu geçiş manuel yapıldığından henüz tüm oyunlarda yerel fiyatlandırma görmüyoruz. Yeni fiyatlandırmanın en kötü taraflarından biriyse fiyatların TL karşılığını göremiyor olmamızdı. Bağımsız bir geliştirici, Steam'deki fiyatları TL bazında görmenizi sağlayacak bir Google Chrome eklentisi geliştirdi.

Oyun fiyatları, anlık olarak TL'ye dönüştürülüyor

Bağımsız geliştirici Arda Bayram ile ekibi tarafından geliştirilen Google Chrome eklentisi, Steam'de gösterilen fiyatların anlık olarak TL dönüşümünü gösteriyor. Oyuncular, bu eklenti sayesinde oyunun fiyatını eskisi gibi TL olarak görebiliyorlar. Arda Bayram'ın açıklamasına göre eklenti, bazı sorunlar içeriyor olsa da çalışıyor.

"Steam TRY Converter" isimli Google Chrome eklentisi işte böyle çalışıyor:

Eğer siz de Steam TRY Converter isimli Google Chrome eklentisini tarayıcınıza yüklemek isterseniz buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Not: Webtekno,Steam TRY Converter isimli eklenti için güvenlikle ilgili garanti vermemektedir. Eklentiyi kullanmak tamamen kullanıcı tercihindedir ve Webtekno, yaşanabilecek problemlerden sorumlu tutulamaz.

Steam yerine tercih edebileceğiniz alternatif platformlar için: