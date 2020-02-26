Steam, geçtiğimiz eylül ayında test etmeye başladığı yeni arama sistemini kullanıcıların hizmetine sundu. Oyunseverler, yeni sistem kapsamında daha detaylı filtreler uygulayabiliyor ve istemedikleri kriterleri devre dışı bırakabiliyorlar.

Dünyanın en popüler çevrimiçi oyun platformu olan Steam, bugün milyonlarca oyunseverin uğrak noktası. Oyunseverler, platformda bulunan binlerce oyunu diledikleri gibi oynayabiliyor, oyunlarla ilgili konular açarak akıllarına takılan şeyleri sorabiliyor ya da amatör oyuncular için rehberler oluşturabiliyorlar. Steam'in sahibi olan Valve da oyunseverlerin ilgiden bir hayli memnun.

Steam, az önce de bahsettiğimiz gibi bünyesinde binlerce oyun bulunduran bir platform. Platform bünyesinde popüler oyunlar olduğu gibi pek çok oyunseverin bilmediği oyunlar da yer alıyor. Pek bilinmeyen ancak kaliteli oyunları keşfetmek isteyen oyunseverler, bu binlerce oyun arasında rastgele arama yapmak durumunda kalıyorlardı ve Steam'in önceki sürümlerinde bu tarz oyunları bulmak hayli zordu. Ancak Steam'in yeni arama sistemi, oyunseverlerin işini hayli kolaylaştıracak gibi görünüyor.

Valve, Steam'e getireceği yeni özelliklerini "Steam Labs Experiment" ismi altında test ediyor. Bazı özellikleri Steam'in beta kanalı aracılığıyla kullanıcılara sunan Valve, gerekli çalışmaların ardından da Steam'in tam sürümünü güncelliyor ve yeni özelliklerini sunmuş oluyor.

Steam'in yeni arama sistemi sayesinde oyunseverler, bir oyun ararken daha detaylı filtreler uygulayabiliyorlar. Örneğin oyunseverler, artık fiyat, özel teklifler, etiketler ve oyun dili gibi detayları arama filtrelerine ekleyebiliyorlar. Böylelikle yapılan aramalar, eskisine nazaran daha makul sonuçlar veriyor. Üstelik oyunseverler, aramalarında çıkarmak istedikleri özellikleri belirleyebiliyorlar.

Steam'in yeni arama sistemi, böyle görünüyor

Steam'in yeni arama sisteminin en dikkat çeken noktası, sonsuz kaydırma sistemi. Yani filtrelediğiniz oyunlar, Steam'deki son oyunu gösterene kadar devam ediyor. Böylelikle oyunseverler, eskisi gibi sayfa değiştirmek durumunda kalmıyorlar ve aradıkları sonuçlara çok daha kolay bir şekilde ulaşabiliyorlar.

Steam'in bugün itibarıyla kullanıma sunduğu yeni arama sistemi, tüm Steam kullanıcıları tarafından aktif olarak kullanılabiliyor. Yani sizler de bugün itibarıyla Steam'in yeni arama filtrelerini kullanarak size daha fazla hitap eden oyunlarla karşılaşabileceksiniz.