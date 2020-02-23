Rainbow Six Siege, Steam'de Şimdiye Kadarki En İyi Gününü Ge

FPS oyunu Tom Clancy's Rainbow Six Siege, 22 Şubat'ta Steam üzerinde anlık olarak 178.419 oyuncu sayısına ulaşarak kendi rekorunu kırdı. Oyuncu sayısında yaşanan bu artışın nedeni olaraksa yakında oyuna eklenecek olan 5. sezon görülüyor.

Ubisoft bünyesinde bulunan Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, piyasada yer alan birinci şahıs FPS oyunları arasında en başarılılardan biri olarak görülüyor. Oyun, 2015’in aralık ayında piyasaya sürüldüğünden beri sürekli güncellenelerek popülerliğini korumaya devam etti. Bu kapsamda geçtiğimiz aylarda 50 milyon oyuncu barajını aşan oyun, şimdi de Steam’de tarihinin en iyi günü geçirdi.

22 Şubat’ta yaşanan bu gelişmeyle birlikte Rainbow Six Siege, Steam üzerinde tam 178.419 oyuncu tarafından eş zamanlı olarak oynandı. Bildiğiniz gibi Rainbow Six Siege, Ubisoft’un kendi başlatıcısı ve Epic Games Store üzerinden oynanabiliyor. Bu noktada Steam Charts tarafından yayınlanan bu veriler ise oyunu yalnızca Steam üzerinden oynayan kullanıcı sayısını dikkate alıyor.

Rainbow Six Siege: Operation Void Edge, mart ayında oynanabilir olacak:

Popüler FPS oyununun güncel olarak PlayStation 4, Xbox One ve PC platformlarında 55 milyondan fazla kayıtlı kullanıcısı bulunuyor. Steam üzerinden yakalanan bu başarıyla birlikte oyun, daha önce Mart 2018’de yakaladığı rekorunu ekarte etmiş oldu. Operation Chimera kapsamında 2018’de oyun, anlık olarak tam 176.208 oyuncu tarafından oynanmıştı.

Geçtiğimiz günlerde Six Invitational 2020 turnuvası sırasında oyunun 5. yıl güncellemesini duyuran Ubisoft, yeni güncellemenin ilk sezonuna ait olan Rainbow Six Siege: Operation Void Edge’i 17 Şubat tarihinde test sunucularına ekledi. Şu anda test sunucularında aktif olan bu güncelleme, önümüzdeki mart ayı içerisinde oyuna eklenecek.

Void Edge Operasyonu kapsamında yeni operatörler, harita yenilemeleri, yeni elit kaplaması ve operatör dengesi gibi şeyler oyuna eklenecek. Oyunun yeni sezonu ve getirdiği yenilikler hakkında bilgi almak için bu bağlantıyı kullanabilir ve Ubisoft’un ilgili sayfasına ulaşabilirsiniz.