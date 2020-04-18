Cyberpunk 2077 Xbox One X'in Tanıtım Videosu Yayınlandı

2020’nin en çok beklenen oyunlarından bir tanesi, neslinin en güçlü konsollarından bir tanesiyle birleşiyor. Microsoft, Cyberpunk 2077 temalı oyun konsolu Xbox One X’in tanıtım videosunu yayınladı.

The Witcher oyun serisiyle ünlenen CD PROJEKT RED, senenin en çok beklenen oyunlarından bir tanesi olan Cyberpunk 2077’yi eylül ayında oyuncuların beğenisine sunacak. Senenin en çok beklenen oyununda Keanu Reeves de yer alacak.

Cyberpunk 2077 temalı Xbox One X konsolu

Sizlere dün aktardığımız bir haberimizde Cyberpunk 2077 temalı bir Xbox oyun kontrolcüsünün, dünyanın en büyük çevrimiçi alışveriş sitelerinden bir tanesi olan Amazon’da ortaya çıktığını aktarmıştık.

Bu konsolla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Düne kadar sadece görseller ve mesajlarla kullanıcıların karşısına çıkan özel konsol ve kontrolcüsü, bu sefer Xbox’ın resmi YouTube sayfasında boy gösterdi. Xbox, konsol henüz listelenmemiş olsa da konsolun tanıtım videosunu yayınladı ve çıkış tarihini de verdi: Haziran 2020.

Cyberpunk 2077 Xbox One X konsolundaki yazılar, adından sebep olacak ki karanlıkta parlıyor. Konsolun tam çıkış tarihi olmasa da yukarıda bahsettiğimiz gibi Haziran 2020 ayı içerisinde çıkış yapacak. Ayrıca Cyberpunk 2077 oyunu da 17 Eylül 2020 tarihinde oyuncular için satışa sunulacak.

Cyberpunk 2077

CD PROJEKT RED, daha önce yaptığı bir açıklamada Cyberpunk 2077 sahibi Xbox One kullanıcılarının Smart Delivery özelliği sayesinde Xbox Series X’e ücretsiz geçiş sağlayacaklarını aktarmıştı. Şu an için bu güncellemenin ne zaman gerçekleşeceğine dair ise herhangi bir net tarih bulunmuyor.

Şu an ön siparişe açık olan Cyberpunk 2077, Steam üzerinden 249 TL’ye ön sipariş verilebiliyor. Oyunun PlayStation ve Xbox One ön sipariş fiyatları ise sırasıyla 459 TL ve 468 TL. Bu açık dünya oyununun Steam sayfasında yer alan bilgilere göre oyunda Türkçe arayüz ve altyazı desteği de bulunacak.

Peki, siz sınırlı sayıda üretilecek olan Cyberpunk 2077 temalı Xbox One X hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.