Stok Android’in Özel ROM’lardan Daha İyi Olmasının 5 Nedeni

Android işletim sistemi, yalnızca sabit bir işletim sistemi olmak yerine geliştiricilerin üzerinde oynayıp kendi özel arayüzlerini entegre edebildikleri bir işletim sistemi olarak hayatını sürdürüyor. Bu yazımızda ise sizlere özel ROM kullanmak yerine stok Android kullanmanın neden daha mantıklı olduğunu açıklayacağız.

Google’ın ürettiği akıllı telefon işletim sistemi Android, kullanıcılara ve geliştiricilere büyük serbestlik sağlaması ile dikkat çekiyor. Android işletim sistemi, çok kullanışlı ve güncel olmasının yanı sıra çoğu kişinin bilmediği ve yalnızca ilgili kişilerin araştırarak bulabildiği bazı özel ROM’lara sahip. Bu özel ROM’lar özel olarak geliştiriciler tarafından üretiliyor ve stok Android sürümünden farklı bir şekilde çalışıyor.

Stok Android nedir?

Stok Android olarak bahsettiğimiz şey, Google’ın ürettiği işletim sisteminin değiştirilmemiş ve basit bir halidir. Çoğu akıllı telefon üreticisi, telefonlarına Android’in bu halini entegre eder. Üzerinde pek oynanmamış olması nedeniyle Android’in bu versiyonuna Pure ya da Vanilla Android ismi de verilir. Bu versiyon üzerinde kendilerine özel arayüzler yapmak isteyen üreticiler, Google Android’in açık kaynak kodlarına erişerek kendi telefonları için çeşitli özellikler ekleyebiliyorlar. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan stok Android sürümünün neden özel ROM’lardan daha iyi olduğuna geçelim.

Güvenlik

Google’ın ürettiği Android işletim sistemi, güvenlik ve kötü amaçlı yazılım tehditlerine karşı koyabilecek şekilde tasarlanıyor. Buna ek olarak Google, herhangi bir güvenlik açığıyla karşılaşılırsa çok daha hızlı bir şekilde güncelleme yayınlayarak akıllı telefonların güvenlik açığından arınmasını sağlıyor. Özelleştirilmiş Android sürümlerindeyse daha çok güvenlik açığı bulunması daha muhtemel ve bunların güncellenmesi daha uzun zaman alabiliyor. Dolayısıyla stok Android versiyonunun önde gelen ilk maddelerinden biri, güvenlik oluyor.

Güncellemeler

Stok Android versiyonuna sahip akıllı telefon modelleri her zaman güncellemeleri ilk olarak alacak akıllı telefonlardır. Google, güncelleme yayınlama yöntemini geçmiş yıllardan beri geliştirmeye devam ediyor ve bu sayede artık herhangi bir uygulamanın güncellemesi yayınlandığı anda stok Android versiyonuna sahip cihazlar anında bu güncellemeye sahip olabiliyor. Özelleştirilmiş Android versiyonlarında ise yeni güncellemeler telefona çok daha geç yüklemenize ve hatta hiç yükleyememenize sebep olabilir. Yeni Android güncellemelerini akıllı telefonunuza yükleyemeyecek olmanız da cabası.

Orijinallik

Stok Android sürümü sizlere orijinal yazılımlar sunmasının yanı sıra yeterli miktarda özgürlüğü de sunuyor. Kendi içerisinde yüklü gelen uygulamaları silmenize de olanak veren stok sürümdeki bu özellik bazı durumlarda özelleştirilmiş ROM’larda kullanılamayabiliyor. Hiç kullanılmayacak uygulamalar yüklü olarak gelen özel ROM’lardaki bu gereksiz uygulama ve dosyalar, telefonun hızını ve depolama alanı miktarını yüksek ölçüde azaltabiliyor.

Geliştirilmiş performans ve alan

Stok Android versiyonunun odaklandığı noktalardan biri olan verimlilik konusu nedeniyle Google, stok Android sürümünde gelişmiş bir performans ve yüksek miktarda depolama alanı sunuyor. Gereksiz yer kaplayan ve telefonun ömründen çalan uygulamalara yer vermeyen stok Android’in yerine özel ROM tercih ederseniz telefonunuz olması gerektiğinden daha yavaş çalışabilir; batarya ömrü kısalabilir ve depolama alanı oldukça düşebilir.

Gelişmiş kullanıcı deneyimi

Stok Android, tasarımından dolayı kullanıcılara daha iyi bir deneyim sunuyor. İşletim sistemi, gittikçe daha da gelişiyor ve bu nedenle daha kullanışlı hale geliyor. Çeşitli kısayollarla daha basit bir kullanım sunan stok Android versiyonu, birkaç madde önce bahsettiğimiz hızlı güncelleştirmeler nedeniyle de oldukça kullanışlı.