Samsung, Türkiye'deki Galaxy Note10'lara Android 10'u Sundu

Samsung, son amiral gemisi Galaxy Note10 için Türkiye'deki kullanıcılarına yeni bir güncelleme sundu. Bu güncelleme, Android 10 ile birlikte One UI 2.0 arayüzünü de içeriyor ve tüketicilere pek çok yenilik sunuyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, en yeni amiral gemisi Galaxy Note10 için bir süredir Android 10 çalışmalarını sürdürüyordu. Hatta şirket, kısa bir süre önce Android 10'un dağıtımına da başladı. Şimdi Samsung, Türkiye'deki Galaxy Note10 kullanıcıları için de Android 10 güncellemesini sundu.

Samsung'un Türkiye'deki kullanıcılar için sunduğu Android 10 güncellemesi hem Galaxy Note10 hem de Galaxy Note10+ modelleri için geçerli. Söz konusu güncelleme, beraberinde One UI 2.0 arayüzünü de getiriyor. Samsung'un sunduğu güncelleme yaklaşık 1970 MB büyüklüğünde. Bu boyut, sunulan güncellemenin ne denli detaylı olduğunu gözler önüne seriyor.

Samsung'un Türkiye'deki Galaxy Note10 kullanıcıları için sunduğu güncelleme "N970FXXU1BSL7", Galaxy Note10+ kullanıcıları için sunduğu güncelleme ise "N975FXXU1BSL7" koduna sahip. Dilerseniz şimdi de Samsung'un Android 10 güncellemesinde yer alan özelliklere genel bir bakış atalım.

Samsung'un Android 10 güncellemesiyle birlikte sunduğu One UI 2.0 arayüzü, tüketicilere gelişmiş karanlık mod başta olmak üzere pek çok yenilik sunacak. Daha çok görünüm detaylarının değişeceği Android 10 ve One UI 2.0 ile birlikte Samsung, gerekli iyileştirmeleri de kullanıcıların hizmetine sunuyor. Böylelikle kullanıcılar, artık daha işlevsel bir Galaxy Note10 ve Galaxy Note10+ deneyimi yaşayabilecekler.

Galaxy Note10 için Android 10 güncellemesi nasıl yüklenir?

Samsung'un yeni güncellemesi, Türkiye'deki Galaxy Note10 ve Galaxy Note10+ kullanıcılarına otomatik olarak gönderiliyor. Ancak konuyla ilgili herhangi bir bildirim almamanız durumunda, telefonunuzun "Ayarlar" menüsüne gidebilir, "Yazılım Güncellemesi" alt menüsü üzerinden de gerekli güncellemeye erişebilirsiniz.