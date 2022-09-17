Son dönemde dikkatleri üzerine toplayan DALL-E ve Midjourney gibi görsel oluştran yapay zekaların ürünleri, stok görsel sitelerinde satılmaya başlandı. Bu durum bazı tartışmaları da beraberinde getirdi.

Isaac Asimov’un Ben, Robot adlı eserinde robotların rüya görüp göremeyeceği, sanat eseri yaratıp yaratamayacağı konusu kısa bir bölümde de olsa tartışılmıştı. Yakın zamanda ortaya çıkan bazı yapay zekalar, oldukça etkileyici görseller üreterek bu tartışmaları yeniden gündeme getirmişti.

DALL-E ve Midjourney gibi yapay zekalar kullanılarak üretilen görseller, popüler stok görsel platformlarında kendilerine yer bulmaya başladı. Bu görsellerin AI generated ya da midjourney gibi etiketlerle sergilendikleri görüldü. Bu durum elbette bazı tartışmaları da beraberinde getirdi.

Yapay zeka ile görsel oluşturmak: Edebiyat mı görsel sanatlar mı?

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Yapay zeka tarafından oluşturulan görsellerden gelir elde etmek isteyen bazı sanatçılar, şimdiden Shutterstock gibi görsel satış platformlarını yapay zeka ürünleriyle doldurmaya başlamış durumda. Zira şu anda Shutterstock’ın kullanım şartları, yapay zeka ile üretilmiş görsellerin satışına herhangi bir engel koymuyor.

Shutterstock içerik üreticileri, platformdan %15 ile %40 arasında değişen oranlarda lisans ücreti kazanıyor. Farklı üyelik paketlerine bağlı olarak fotoğrafların fiyatı 64 sentten başlayıp 9,5 dolara kadar çıkabiliyor. Bu eserlerden bazıları ise şöyle:

Fütüristik bir şehir

Bebek anka kuşu

Sürrealist arka planlar

Bir sörfçü

Bir robot fabrika

Elbette ki bu durum beraberinde etik tartışmalarını da getiriyor. Bazı sanatçı toplulukları, yapay zeka ile üretilen görsellere karşı çıkıyor. Bunun nedeni ise yapay zekanın neredeyse sınırsız miktarda içeriği kolayca üretebiliyor olması. Öte yandan başka bir grup sanatçı ise yeni teknolojileri adeta kucaklıyor ve sanat algısını farklı alanlarda genişletmeyi hedefliyor.

Öte yandan yapay zeka eserlerinin stok görsel satış sitelerinde yer alması ortaya ilginç bir durum çıkarıyor. Zira yapay zeka, öğrenmek için bu görsellerden de önemli ölçüde faydalanıyor. İleride bu tür görsellerin artması durumunda yapay zekanın kendisinin eserlerinden yola çıkarak geliştirdiği eserlerini sıklıkla göreceğiz.