Kaparo ve Sahte Fotoğraf Dolandırıcıları Ortaya Çıktı

Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyona (TEMFED) Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Taflan, vatandaşların emlak portallarında konut ararken dikkat etmeleri gerektiğini belirterek, kötü niyetli kişilerin sahte fotoğrafla ve kaparo bahanesiyle dolandırılabileceklerini söyledi.

Ev, araba fark etmeksizin herhangi bir şey satın almak tam bir eziyete dönüştü. Bu zorlu süreci atlatarak bir şey satın alınabilse dahi sonrasında dolandırıcılığa maruz kalmış olabilirsiniz. Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu (TEMFED) Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Taflan, ev bakarken vatandaşların kaparo ve sahte fotoğrafla dolandırılabilecekleri hakkında uyarıda bulundu.

Okullar ve üniversitelerin açılmasının yanı sıra tayin dönemi ve düğünler nedeniyle de konut arayışlarında hareketlilik olduğunu belirten Taflan, kiralarda yaşanan fahiş artışla birlikte gayriresmi olarak emlakçılık yapan emek hırsızlarının da tüketiciyi mağdur ettiği söyleyerek, “Bazı emlak portallarında, sosyal mecralarda ve sosyal medyada bir evin resmini çekip, görüntüleyip oralarda paylaşıyorlar ancak gerçeği ile resim örtüşmüyor" dedi.

“Muhatap bulmadan hesap kitap işine girmeyin”

Kaparo dolandırıcılığına da dikkat çeken Taflan, örnek vererek; “Örnek verecek olursak, gayrimenkul Trabzon'da ama tüketici İstanbul'da, o konutu almaya ya da kiralamaya kalktığı zaman sosyal medya üzerinden resimlere bakarak değerlendirme yapıyor. Karşı tarafta o an için bir muhatap var. Telefonda görüştüğü kişi belli bir miktar kaparo adı altında hesap numarasına para talep ediyor. Vatandaş da telefonda inandığı kişiye gönderiyor. Bir müddet sonra aradığı numaraya ulaşılmıyor, hem kaparo adı altında yatırdığı para heba olup gidiyor hem de ortada ev yok" şeklinde konuştu

Muhatap bulmadan ve konutu kesinleştirmeden hesap kitap işine girilmemesi gerektiğini tavsiye eden Taflan, “Kesinlikle ve kesinlikle il dışından, başka bir ilde konut kiralamak veya almak isteyen kişiler, o ilde yaşayan bir yakınlarından evin bulunduğu yere giderek, görüp incelemesini istesinler. Bu konuda mağdur olan çok tüketici var. Gayrimenkul sektöründen baktığımız zaman hayali bir fotoğraf var. Belki gerçekten bir inşaattan, evden çekilmiştir, daha sonra sosyal medyada kullanılıyor. Ancak her şey yanlış çıkıyor. Bu tür insanlara itibar etmeyin ve kesinlikle karşıda bir muhatabınız olsun. Tüketici bilinçli olsun, uzaktan uzağa telefon trafiğiyle kesinlikle konutu netleştirmeden, muhatap bulmadan asla hesap kitap işine gidip, kimseye havale çıkartmasın” ifadelerine yer verdi.