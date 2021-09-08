Kiralardaki Astronomik Fiyat Artışının Nedeni Açıklandı

Bir süredir gündemde olan yüksek kira fiyatlarına ilişkin konunun uzmanlarından açıklamalar geldi. Sektör uzmanları, fiyat yükselişini pandemi ve kentsel dönüşüme bağlıyorlar. İstanbul Emlak Komisyoncuları Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nizameddin Aşa, sorunun 2 yıl daha devam edebileceğini söylüyor.

Türkiye bir süredir, artık iyiden iyiye cep yakmaya başlayan kira fiyatlarını tartışmaya başladı. Özellikle de İstanbul'daki fiyatların tavan yapması, vatandaşı isyan etme noktasına getirdi. Meselenin nasıl çözüleceği, yani kira fiyatlarının nasıl normale döneceği bilinmiyor olsa da bu konuyla ilgili yeni bir açıklama yapıldı. Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Kurucu Başkanı Hakan Akdoğan, kiraların neden bu denli yükseldiğini açıkladı.

Hakan Akdoğan'a göre kira fiyatlarındaki artışın en temel nedenlerinden bir tanesi, 2020 yılında vatandaşa sunulan uygun faiz oranlı krediler. Bu sayede geçtiğimiz yıl, ev satın alış işlemlerinde adeta patlama yaşandı. Buna koronavirüs nedeniyle inşaatların durma noktasına gelmesi de eklenince, İstanbul'da konut stoğu kalmadı. Haliyle fiyatlar yükseldi. Talebin devam etmesi de ortaya yeni bir kriz çıkarmış oldu.

"Kiralık ev piyasası karaborsaya döndü"

Yaptığı açıklamalardan krizin kolay kolay çözülemeyeceğini anladığımız TÜGEM Başkanı Hakan Akdoğan, sözlerine şöyle devam ediyor; "Evi kentsel dönüşüm kapsamına giren yurttaşların ev arayışları oldu, kısıtlamaların kalkmasıyla yeni evlenenlerin de ev talebi oldu. Konut kredisi yüksek olunca insanlar ev kiralamayı tercih ediyor. Yüz yüze eğitimin başlamış olması da bir neden. Fiyat artışları yeni ev tutanlar için büyük bir handikap. Kirada olan kişiye ise en fazla yıllık TÜFE endeksi kadar kirasına zam yapılabilir. Kiralık ev piyasası karaborsaya dönmüş durumda. Mağdur olanlar var. Sahte ilanlar üzerinden kapora parası alan kişiler de var."

İstanbul Emlak Komisyoncuları Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nizameddin Aşa da konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda benzer açıklamalarda bulundu. Fiyat artışlarındaki temel neden için "Kentsel dönüşümün bir anda olması. İstanbul genelinde ortalama yedi bin bina bir anda yıkıldı. Kentsel dönüşümünden dolayı bu insanlar ev arayışına girdi." diyen Aşa, diğer nedenleri ise şöyle sıraladı; "İki ve üçüncü neden ise pandemiden dolayı memleketine gidenler ile öğrencilerin geri dönmesi. Kentsel dönüşüm sonuçlanınca insanlar evine dönecek. İki yıl içerisinde bu artış tersine dönecek."