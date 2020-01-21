Elektrikli araç kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte harekete geçen Japonya merkezli otomobil üreticisi Subaru, yeni elektrikli konsept arabasını beğeniye sundu. Aracın daha önce Subaru'nun bahsettiği, 2021 yılında çıkarılacak olan otomobil olabileceği düşünülüyor.

Küresel ısınmanın etkilerinin ciddileşmesiyle birlikte artan çevresel farkındalık, çevre dostu birçok hareket ve girişimi de beraberinde getirdi. Birçok şirket, çevreye zarar vermeyen ürünler çıkarmaya gayret göstermeye başladı. Bazı araba firmaları elektrikli araçlar çıkarmaya başlarken Tesla gibi sadece elektrikli araç üreten şirketler de kuruldu. Ülkemizde de gelişen bu bilinçle birlikte yakın zaman önce tanıtılan Türkiye’nin ilk yerli arabasında elektrikli motor tercih edildi.

Otomobil üreticisi Subaru; geçen hafta sunduğu taslaklarla uyumlu, tamamen elektrikli bir konsept araba tanıttı. Basın üyelerinin bulunduğu toplantıda arabayı tanıtan Japon şirket, 2030’larda izleyeceği yolu da anlattı. Açıklamalara göre şirket; 2030 yılına kadar arabalarının en az %40’lık bölümünü elektrikli hâle getirecek hatta Subaru 2030’ların ortasında sadece elektrikli araç satan bir şirket olacak.

Aracın tasarımı:

Bu yeniliklere daha uzun yıllar varken asıl konumuz olan yeni konsept arabaya geri dönelim. Aracın ızgara bulunmayan ön kısmı, bu özelliği dışında markanın oturmuş tasarım çizgilerini kendisinde gösteriyor. Eğimli ön camlar, arabanın ön kısmında büyük bir boşluk sağlıyor. Arka kısmın gösterildiği bir fotoğraf yok ancak arka kısmın da geçen hafta yayınlanan taslağa uyumlu olduğu düşünülebilir.

Konsept araç, sözü verilen elektrikli araca işaret olabilir:

Daha önce 2021 yılında elektrikli bir araç çıkaracağına dair haberleri yayılan Subaru, bu konsept arabayla çıkaracağı arabaya dair ipuçları veriyor olabilir. Bunun yanında araç, şirketin geçen sene Toyota’yla iş birliği yaparak çıkarmaya anlaştığı yeni elektrikli arabalara da işaret olabilir. Bu seçenek doğruysa Toyota’nın elektrikli araç alanındaki ve Subaru’nun sürüş kalitesi alanındaki uzmanlığının birleşimi harika sonuçlar doğurabilir.

Subaru’nun dünya çapında satılan elektrikli araç modelleri şimdilik sınırlı sayıda. Şirketin tamamen çevre dostu hâle gelmesine de seneler var. 2030 yılına kadar araçların %40’ını elektrikli yapmak, diğer şirketlerin hedefleri kadar hırslı olmasa da şirket, 2035 yılına kadar tamamen elektrikli araç üretir hâle gelmeyi planlıyor. Görünüşe göre Subaru’nun elektrikli araç atılımı koşar adımlarla devam edecek.