Subaru, Adıyla Niyetini Baştan Belli Eden Aracını Tanıttı

Subaru, yeni özel seri otomobilini tanıttı. Yeni otomobilin ismi, tasarımı ve diğer tüm özelliklerinin önüne geçmiş durumda. Subaru, yeni özel seri otomobili ile rakiplerine ciddi şekilde gözdağı veriyor.

Japonya merkezli otomobil firması Subaru, 2020 Singapur Otomobil Fuarı’nda yeni otomobil modelini tanıttı. Alışık olduğumuz Subaru tasarım çizgilerini direkt olarak üzerinde taşıyan otomobil, şu ana kadar piyasaya sürülmüş Subaru modellerini beğenen hemen herkesi memnun edecek bir görünüme sahip.

Bununla birlikte Subaru’nun “The Forester Ultimate Customized Kit Special edition” adı ile lanse ettiği otomobil, tasarımı ya da özelliklerinden çok adı ile konuşulmuş durumda. The Forester Ultimate Customized Kit Special edition ismi, okunduğunda gereksiz uzun ve dolayısı ile kötü bir isim gibi görünebilir. Ancak bu ismin asıl sırrı, kalın puntolarla yazılan baş harflerinde gizli.

Forester Ultimate Customized Kit Special edition’ın kalın puntoyla yazılan baş harflerini birleştirdiğimizde karşımıza F.U.C.K.S kelimesi çıkıyor. Bu kelimenin Türkçe karşılığını içeriğimize eklemek istemiyoruz ancak basit bir Google Translate kullanımı ile öğrenebilirsiniz.

“Baş harfleri bir araya getirince bu kelime ortaya çıkıyor” diyerek bir komplo teorisyeni gibi görünmek istemesek de Subaru’nun baş harfleri kalın puntolarla yazmış olması, bu kelimelerin rastgele seçilmediğinin bir göstergesi. Belki de Subaru, otomobiline agresif bir isim belirleyerek rakiplerine ve bu otomobili satın alacak kişilere bir göndermede bulunmuş olabilir.

Bazı Twitter kullanıcılarının, Subaru’nın agresif isimli otomobil hakkında yaptıkları paylaşımlar:

Bu gerçek mi? Subaru gerçekten F.U.C.K.S edition isimli bir otomobil mi yaptı?

Subarunun ne yapabileceğini gösteren isim

Yeni Subaru F.U.C.K.S edition bir … şey