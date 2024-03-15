Acil iniş yapmak zorunda kalan kahraman pilotun başından geçenleri anlatan “Sully”, gerçek olaylara dayanan gerilim filmlerini sevenlerin favorilerinden olmayı başarmıştı. Siz de “Sully”yi ilgiyle izlediyseniz “Sully” benzeri, havacılık ve uçak temalı filmleri bir araya getirdiğimiz içeriğimize geçebilirsiniz.

Gerçek bir olaya dayanan “Sully” filmi, Chesley Sully Sullenberger’ın 2009’da Hudson Nehri’ne yaptığı acil inişi ve kaptan ile mürettebatın soruşturma sürecinde bu kararlarını savunmak zorunda olmalarını konu alıyordu. Sully’nin içsel mücadelesi de detaylı bir şekilde incelenerek havacılık temalı filmi çok daha ilgi çekici kılıyordu.

Bu etkileyici hikâyeyi izleyip beğendiyseniz ya da bu tarzdaki, havacılık ve uçakların konu olduğu filmleri seviyorsanız sizin için hazırladığımız “Sully” benzeri filmleri görmek için okumaya devam edebilirsiniz.

Aksiyona doyacağınız, “Sully” benzeri filmler:

Uçuş (Flight)

Air Force One (Hava Kuvvetleri Bir)

Top Gun

United 93 (Uçuş 93)

Apollo 13

Pearl Harbor

Behind Enemy Lines (Düşman Hattı)

Captain Phillips (Kaptan Phillips)

Bir pilotun içsel çatışmaları, sizi kendinizle yüzleştirebilir: Uçuş (Flight)

Yıl: 2012

2012 Tür: Dram, Korku

Dram, Korku Yönetmen: Robert Zemeckis

Robert Zemeckis Oyuncular: Denzel Washington, Nadine Velazquez, Don Cheadle...

Denzel Washington, Nadine Velazquez, Don Cheadle... IMDb: 7.3

Whip Whitaker, usta bir ticari pilot olarak tanınan bir karakterdir. Ancak bir gün, uçağa kuşların çarpmasıyla meydana gelen teknik bir arıza sonucu uçağın kontrolünü sağlamak için olağanüstü bir manevra yapar ve kazayı önler. Bu cesur hareketi nedeniyle başlangıçta bir kahraman olarak görülen Whip, olayın detayları ortaya çıktıkça geçmişindeki sorunlarla yüzleşmek zorunda kalır.

Whip'in uçak kazasından sonra alkol ve uyuşturucu bağımlılığına dair gerçekler ortaya çıkar. Whip'in kendi içsel çatışmaları, bağımlılıkla mücadelesi ve mahkeme sürecindeki zorlu anlarına odaklanan film; sadece bir uçak kazası hikâyesi değil, aynı zamanda insanın kendi hataları ve zayıflıklarıyla yüzleşme sürecini de ele alıyor.

Bir liderin ülkesi ve ailesi için gösterdiği fedakârlığın aksiyonla harmanlanması: Air Force One (Hava Kuvvetleri Bir)

Yıl: 1997

1997 Tür: Aksiyon, Gerilim

Aksiyon, Gerilim Yönetmen: Wolfgang Petersen

Wolfgang Petersen Oyuncular: Harrison Ford, Gary Oldman, Glenn Close...

Harrison Ford, Gary Oldman, Glenn Close... IMDb: 6.5

Film, Başkan James Marshall'ın (Harrison Ford) Rusya ziyareti sırasında "Air Force One" adlı özel uçakta gerçekleşen bir terör saldırısıyla başlar. Teröristler, Marshall’ı rehin alır ve taleplerini kabul ettirmek için tehditlerde bulunurlar. Ancak Başkan, kendisinin ve ailesinin hayatını tehlikeye atarak direniş göstermeye kararlıdır.

Air Force One'ın içinde geçen bu gerilim dolu olaylar sırasında, Başkan Marshall'ın cesareti ve kararlılığı ön plana çıkar. Hızlı tempolu aksiyon sahneleriyle dikkat çekerken bir liderin ülkesi ve ailesi için gösterdiği fedâkarlığı anlatan film, politik gerilim ve aksiyonu bir araya getiriyor diyebiliriz.

Çoğumuz izlemiştir fakat asla eskimez: Top Gun

Yıl: 1986

1986 Tür: Aksiyon, Romantik

Aksiyon, Romantik Yönetmen: Tony Scott

Tony Scott Oyuncular: Tom Cruise, Tim Robbins, Kelly McGillis...

Tom Cruise, Tim Robbins, Kelly McGillis... IMDb: 6.9

"Sully" filmine benzer, birçoğumuzun hâlihazırda izlediği "Top Gun"da; Pete “Maverick” Mitchell ve Nick "Goose" Bradshaw adlı iki savaş pilotu, prestijli Top Gun eğitim programına seçilirler. Program, en yetenekli ve cesur savaş pilotlarını eğitmek ve savaş becerilerini geliştirmek amacıyla düzenlenir. Maverick, oldukça yetenekli bir pilot olmasına rağmen başkalarıyla iş birliği yapmak konusunda zorluklar yaşar.

Maverick'in hikâyesi, aksiyon ve romantizm ögelerini bir araya getirir. Ayrıca, Maverick'in babasının ölümüyle ilgili geçmişinden kaynaklanan içsel çatışmalar da öykünün önemli unsurlarından.

Gerçek olaylara dayanan etkileyici bir aksiyon: United 93 (Uçuş 93)

Yıl: 2006

2006 Tür: Gerilim, Tarih, Aksiyon

Gerilim, Tarih, Aksiyon Yönetmen: Paul Greengrass

Paul Greengrass Oyuncular: David Alan Basche, Olivia Thirlby...

David Alan Basche, Olivia Thirlby... IMDb: 7.6

Gerçek olaylarına odaklanan "United 93" filmi, 11 Eylül terör saldırılarındaki dördüncü uçak olan United Airlines Flight 93'ün hikâyesini konu alır. Filmin odak noktası ise yolcuların uçağı kaçıran teröristlere karşı direniş göstermeye karar vermeleri ve sonrasında uçağın Pennsylvania'daki bir tarlaya düşme sürecidir. Yolcular, uçaklarının başka bir terör saldırısında kullanılmasını engellemek için cesurca mücadele ederler.

Havacılığın sınırlarını aşıp sizi uzaya götürecek bir film: Apollo 13

Yıl: 1995

1995 Tür: Macera, Belgesel

Macera, Belgesel Yönetmen: Ron Howard

Ron Howard Oyuncular: Tom Hanks, Bill Paxton, Kevin Bacon...

Tom Hanks, Bill Paxton, Kevin Bacon... IMDb: 7.7

Gerçek bir kahramanlık öyküsünü anlatan Apollo 13, Amerika Birleşik Devletleri'nin Apollo programının bir parçası olarak Ay'a insanlı bir görev yapma amacıyla gönderilen üçüncü uzay aracını konu alır. Filmde, görev sırasında astronotların yaşamını tehdit eden bir teknik sorun ortaya çıkar ve uzay aracındaki oksijen tanklarından biri patlar. Bu da astronotların hayatta kalma mücadelesini başlatır.

Film, NASA'nın Houston kontrol merkezi ile Apollo 13 ekibi arasında yaşanan gerilimli anları, teknik zorlukları ve astronotların evlerine güvenli bir şekilde dönme çabalarıyla heyecanı zirveye çıkarır.

Romantizm, aksiyon ve savaşın bir arada olduğu ender yapıtlardan: Pearl Harbor

Yıl: 2001

2001 Tür: Savaş, Romantik

Savaş, Romantik Yönetmen: Michael Bay

Michael Bay Oyuncular: Ben Affleck, Kate Beckinsale, Josh Hartnett...

Ben Affleck, Kate Beckinsale, Josh Hartnett... IMDb: 6.2

Amerika Birleşik Devletleri'nin Pearl Harbor deniz üssüne yapılan Japon saldırısı sırasında geçen olayları konu alan filmde, iki yakın pilot arkadaş vardır ve görevleri sırasında aynı kadına âşık olurlar.

7 Aralık 1941'de Japonlar'ın, Pearl Harbor'a düzenledikleri saldırı; Amerika Birleşik Devletleri'ni II. Dünya Savaşı'na girmeye zorlar. Rafe, görev dönüşü Evelyn ile Danny'nin birlikte olduğunu öğrenir ancak daha sonra savaşın getirdiği zorluklarla yüzleşirler. Kısacası filmde dönemin yaşam mücadelesinin yanı sıra duygusallık unsurları da yer alır.

Düşman bölgesinde verilen zorlu hayatta kalma mücadelesi: Behind Enemy Lines (Düşman Hattı)

Yıl: 2001

2001 Tür: Savaş, Aksiyon

Savaş, Aksiyon Yönetmen: John Moore

John Moore Oyuncular: Gene Hackman, Owen Wilson, Gabriel Macht...

Gene Hackman, Owen Wilson, Gabriel Macht... IMDb: 6.4

Bir savaş pilotunun düşman bölgesine düşmesi ve hayatta kalma mücadelesini konu alan "Behind Enemy Lines"; gerilim dolu sahneleri, savaş atmosferi ve yaşama tutunma çabasıyla ön plana çıkar. NATO’nun barış gücü ekibinde görev yapan pilot, kendi birliğine ulaşmak için çok zorlu bir kaçış girişimine başlar.

Korsanlarla verilen mücadelenin yanında kaptanın içsel savaşı: Captain Phillips (Kaptan Phillips)

Yıl: 2013

2013 Tür: Gerilim, Aksiyon, Biyografi, Suç

Gerilim, Aksiyon, Biyografi, Suç Yönetmen: Paul Greengrass

Paul Greengrass Oyuncular: Tom Hanks, Barkhad Abdi, Barkhad Abdirahman...

Tom Hanks, Barkhad Abdi, Barkhad Abdirahman... IMDb: 7.8

"Sully" benzeri filmlerden bir diğeri olan ve gerçek olaylara dayanan “Captain Phillips”, deniz korsanlarının 2009 yılında Maersk Alabama adlı yük gemisini kaçırma girişimini ve gemideki kaptan Richard Phillips'in bu olayla başa çıkma çabalarını konu alır.

Somali korsanları, Maersk Alabama'yı kaçırmaya çalışırken kaptan Phillips ve mürettebatı, zorlu bir mücadele verir. Film, gerçek olaylara dayalı olarak kaptanın taktiksel zekâsını ve dayanıklılığını, aynı zamanda deniz korsanlarının motivasyonlarını ve çatışmalarını detaylı bir şekilde ele alır.

“Sully” benzeri, havacılık ve uçak temalı film önerilerimiz buraya kadardı. Sizin daha önce izledikleriniz ya da bu içerikten sonra izlemeyi düşündükleriniz varsa yorumlarda cevabınızı bekliyor olacağız!

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