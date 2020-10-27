Zoom üzerinden katıldığınız bir çevrimiçi toplantı sırasında hazırlamış olduğunuz sunumları görüşmeye katılan diğer kişilerle paylaşmanız mümkün. Peki, Zoom üzerinden sunum nasıl yapılır? Sizin için Zoom üzerinden ekran paylaşımı nasıl yapılır sorusunu yanıtladık ve hazırladığınız sunumu paylaşırken uygulayabileceğiniz yöntemleri anlattık.

Günümüzde mobilite çalışma sisteminin yaygınlaşması ile ve özellikle içinde bulunduğumuz pandemi koşulları nedeniyle artık iş yerine gitmeden çalışmaya devam ediyor, toplantı ve sunumları Zoom gibi hizmetler üzerinden gerçekleştirebiliyoruz. Özellikle son zamanlarda Zoom gibi hizmetler üzerinden gerçekleştirilen toplantılar ve sunumlar yaygınlaşsa da hala pek çok kullanıcı Zoom üzerinden sunum nasıl yapılır diye merak ediyor.

Peki, Zoom üzerinden sunum nasıl yapılır? Elbette, öncelikle görüşmeye katılan diğer kişilerle paylaşacağınız başarılı bir sunum hazırlamış olmanız ve bir Zoom hesabı oluşturmuş olmanız gerekiyor. Ardından ekran paylaşımı yapmak ise son derece kolay bir işlem. Sizin için Zoom üzerinden sunum nasıl yapılır sorusunu yanıtladık ve hazırladığınız sunumu paylaşırken uygulayabileceğiniz yöntemleri anlattık.

Zoom üzerinden sunum nasıl yapılır?

Yöntem #1: Çift monitör ile sunum yapmak

Çift monitör ile sunum yapmak Yöntem #2: Bir monitör ile bir pencere paylaşımı üzerinden sunum yapmak

Bir monitör ile bir pencere paylaşımı üzerinden sunum yapmak Yöntem #3: Bir monitör ile tam ekran paylaşımı üzerinden sunum yapmak

Yöntem #1: Çift monitör ile sunum yapmak:

Adım #1: Sunum yapacağınız PowerPoint dosyasını açın.

Sunum yapacağınız PowerPoint dosyasını açın. Adım #2: Bir Zoom toplantısına katılın ya da başlatın.

Bir Zoom toplantısına katılın ya da başlatın. Adım #3: Alt araç çubuğundaki yeşil renkli Share Screen butonuna tıklayın.

Alt araç çubuğundaki yeşil renkli Share Screen butonuna tıklayın. Adım #4: Paylaşabileceğiniz ekranlar çıkacak.

Paylaşabileceğiniz ekranlar çıkacak. Adım #5: PowerPoint sunumununun açık olduğu monitörü seçin.

PowerPoint sunumununun açık olduğu monitörü seçin. Adım #6: Ekranın altındaki mavi renkli Share butonuna tıklayın.

Ekranın altındaki mavi renkli Share butonuna tıklayın. Adım #7: Seçtiğiniz ekran görüşmeye katılan diğer kişilerle paylaşılmaya başladı.

Seçtiğiniz ekran görüşmeye katılan diğer kişilerle paylaşılmaya başladı. Adım #8: Ardından slaytı başlatın.

Ardından slaytı başlatın. Adım #9: Paylaştığınız ekran yeşil bir çerçeve içinde görünecek.

Paylaştığınız ekran yeşil bir çerçeve içinde görünecek. Adım #10: Paylaşmadığınız monitör üzerinden slaytı kontrol edebilirsiniz.

Paylaşmadığınız monitör üzerinden slaytı kontrol edebilirsiniz. Adım #11: Paylaşımı durdurmak için kırmızı renkli Stop Share butonuna tıklamanız yeterli.

Çift monitöre sahip bir PC ile Zoom üzerinden sunum yapmak istiyorsanız yukarıdaki yöntemi kullanarak hem ekran paylaşımı yapabilir hem de paylaşım yapmadığınız diğer monitörün ekranı üzerinden slaytı kontrol edebilirsiniz.

Paylaştığınız ekranı değiştirmek için yeşil çerçeve üzerinde bulunan yeşil renkli New Share butonu ile farklı bir ekranı paylaşmak için seçebilirsiniz. Ekran paylaşımı sırasında ses ve görüntünüzün görüşmeye dahil olup olmayacağını paylaşım ekranı üzerinden ayarlayabilirsiniz.

Çift monitör kullanmak pek çok alanda olduğu gibi Zoom üzerinden sunum yaparken de işinizi oldukça kolaylaştıracak. Paylaştığınız ekran üzerinde yaptığınız her şeyin görüşmeye katılan herkes tarafından görüleceğini unutmayın. Ancak paylaşmadığınız monitörün ekranı tamamen size özeldir. Bu nedenle daha geniş bir kontrol yetkisine sahip olursunuz.

Yöntem #2: Bir monitör ile bir pencere paylaşımı üzerinden sunum yapmak:

Adım #1: Sunum yapacağınız PowerPoint dosyasını açın.

Sunum yapacağınız PowerPoint dosyasını açın. Adım #2: Slayt Gösterisi Ayarla butonuna tıklayın.

Slayt Gösterisi Ayarla butonuna tıklayın. Adım #3: Gösteri Türü olarak Kişi Göz Atacak (Pencere) seçeneğine tıklayın.

Gösteri Türü olarak Kişi Göz Atacak (Pencere) seçeneğine tıklayın. Adım #4: Tamam butonuna tıklayın.

Tamam butonuna tıklayın. Adım #5: Başlattığınız zaman slayt yeni bir pencerede açılacak.

Başlattığınız zaman slayt yeni bir pencerede açılacak. Adım #6: Bir Zoom toplantısına katılın ya da başlatın.

Bir Zoom toplantısına katılın ya da başlatın. Adım #7: Alt araç çubuğundaki yeşil renkli Share Screen butonuna tıklayın.

Alt araç çubuğundaki yeşil renkli Share Screen butonuna tıklayın. Adım #8: Paylaşabileceğiniz ekranlar çıkacak.

Paylaşabileceğiniz ekranlar çıkacak. Adım #9: PowerPoint sunumunun açık olduğu ekran penceresini seçin.

PowerPoint sunumunun açık olduğu ekran penceresini seçin. Adım #10: Ekranın altındaki mavi renkli Share butonuna tıklayın.

Ekranın altındaki mavi renkli Share butonuna tıklayın. Adım #11: Seçtiğiniz ekran görüşmeye katılan diğer kişilerle paylaşılmaya başladı.

Seçtiğiniz ekran görüşmeye katılan diğer kişilerle paylaşılmaya başladı. Adım #12: Ardından slaytı başlatın.

Ardından slaytı başlatın. Adım #13: Paylaşımı durdurmak için kırmızı renkli Stop Share butonuna tıklamanız yeterli.

Tek bir monitöre sahipseniz Zoom üzerinden sunum yapmak için pencere paylaşımı yöntemini tercih edebilirsiniz. Bu yöntem üzerinden ekran paylaşımı yaptığınız zaman Zoom görüşmesine katılan diğer kullanıcılar yalnızca paylaşıma açtığınız pencereyi görüntüleyecekler.

Paylaştığınız ekran penceresini değiştirmek için ekranın üzerinde göreceğiniz araç çubuğunda bulunan yeşil renkli New Share butonu ile farklı bir ekran penceresini paylaşmak için seçebilirsiniz. Ekran paylaşımı sırasında ses ve görüntünüzün görüşmeye dahil olup olmayacağını paylaşım ekranı üzerinden ayarlayabilirsiniz.

Bu yöntemi kullandığınız zaman yalnızca PowerPoint sunumuzun olduğu pencereyi görüşmeye katılan kişilerle paylaşarak tam ekran paylaşımında karşılaşacağınız olası kazaların önüne geçmiş olursunuz. Ancak tek bir pencere gösterdiğiniz için sunumuz daha sınırlı olacaktır ama yine de paylaşılan ekran penceresini değiştirmek mümkün.

Yöntem #3: Bir monitör ile tam ekran paylaşımı üzerinden sunum yapmak:

Adım #1: Sunum yapacağınız PowerPoint dosyasını açın.

Sunum yapacağınız PowerPoint dosyasını açın. Adım #2: Bir Zoom toplantısına katılın ya da başlatın.

Bir Zoom toplantısına katılın ya da başlatın. Adım #3: Alt araç çubuğundaki yeşil renkli Share Screen butonuna tıklayın.

Alt araç çubuğundaki yeşil renkli Share Screen butonuna tıklayın. Adım #4: Paylaşabileceğiniz ekranlar çıkacak.

Paylaşabileceğiniz ekranlar çıkacak. Adım #5: Screen seçeneğini tercih edin.

Screen seçeneğini tercih edin. Adım #6: Ekranın altındaki mavi renkli Share butonuna tıklayın.

Ekranın altındaki mavi renkli Share butonuna tıklayın. Adım #7: Ekranınızın tamamı görüşmeye katılan diğer kişilerle paylaşılmaya başladı.

Ekranınızın tamamı görüşmeye katılan diğer kişilerle paylaşılmaya başladı. Adım #8: Sunum yapacağınız PowerPoint dosyasını açın.

Sunum yapacağınız PowerPoint dosyasını açın. Adım #9: Ardından slaytı başlatın.

Ardından slaytı başlatın. Adım #10: Paylaşımı durdurmak için kırmızı renkli Stop Share butonuna tıklamanız yeterli.

Diğer iki yöntem ile Zoom üzerinden sunum yaparken yalnızca paylaşmış olduğunuz pencere ya da monitör ekranındaki PowerPoint sunumu görüşmeye katılan diğer kişiler tarafından görüntülenecek. Tam ekran paylaşımı yaptığınız zaman ise ekranınızda sizin gördüğünüz her şey paylaşılıyor olacak.

Yani bu yöntem ile Zoom üzerinden ekran paylaşmayı tercih ettiğiniz zaman görüşmeye katılan tüm kişilerin ekranınızda gerçekleştirdiğiniz her şeyi göreceğini unutmayın. Ekran paylaşımı sırasında ses ve görüntünüzün görüşmeye dahil olup olmayacağını paylaşım ekranı üzerinden ayarlayabilirsiniz.

Tam ekran paylaşımı yöntemini kullanarak farklı pencereler arasında geçiş yapabilir, farklı dosyaları açarak paylaşabilir, internet üzerinden ulaşabileceğiniz verileri internet tarayıcınız üzerinden açarak görüşmeye katılan diğer kişilerle paylaşabilirsiniz. Bu yöntem, detaylı sunumlar yapacak kişiler tarafından tercih edilebilir.

Sizin için Zoom üzerinden sunum nasıl yapılır sorusunu yanıtladık ve hazırladığınız sunumu paylaşırken uygulayabileceğiniz yöntemleri anlattık. Sahip olduğunuz aygıtlara göre ya da yapacağınız sunumun detaylarına göre dilediğiniz yöntemi uygulayarak ekran paylaşımı yapabilir ve başarılı bir sunuma imza atabilirsiniz.