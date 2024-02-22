Stardew Valley, çiftlik kurma ve yaşam simülasyonu oyunları arasında özel bir yere sahip. Peki, bu renkli ve bağımlılık yaratan dünyanın tek bir kişi tarafından yapıldığını biliyor muydunuz? Milyonların kalbini kazanan ve dünyasıyla bizleri içine çeken Stardew Valley’in yıllar süren yapım sürecine gelin bir bakalım.

Severek oynadığımız birçok oyunun arkasında büyük yapım şirketleri, dev kadrolar ve her iş için ayrı yeteneğe sahip insanlar bulunuyor. Bu şirketler oyun geliştirirken gece gündüz demeden çalışıyorlar. Yani oyunların geliştirilme süreçleri sandığımız kadar kolay olmuyor. Stardew Valley ise tek kişilik dev kadrosuyla bu oyunlara âdeta meydan okuyor.

ConcernedApe olarak da bilinen Eric Barone, oyuna dair her şeyi tek başına yapıyor. Yıllar süren eğitimlerden öğrendikleri ve bitmek bilmeyen inancıyla yaptığı oyunun başarısı Barone’a da sürpriz oluyor diyebiliriz. Gelin birlikte 2022 yılına kadar 10 milyon kopyadan fazla satarak büyük küçük demeden herkesin sevgisini kazanan Stardew Valley’in nasıl tek bir kişi tarafından yapıldığını inceleyim.

Stardew Valley, bağımsız oyun geliştiricisi Eric Barone ya da namıdiğer ConcernedApe tarafından yapıldı.

Oyunun yapım sürecine Eric Barone’un yaşadığı bir dönemi anlatmakla başlamak yanlış olmaz çünkü Stardew Valley bir anlamda onun başarı hikâyesi. Stardew Valley’in yapımı aslında kişisel sebeplerden kaynaklanıyor. Bilgisayar bilimleri mezunu olan Barone, iş aradığı zamanlarda programlama becerilerini geliştirmek istiyordu.

Bununla beraber en sevdiği oyun olan Harvest Moon’a benzer ve hatta daha iyi bir oyun yapmak istediği için bu yola baş koydu. Daha sonra ne olduysa bu oyun, becerileri geliştirmekten çok ötesine gitti ve onun hayatı hâline geldi. Barone, günde 10- 12 saat durmak bilmeden çalışıyordu. Tabii bu süreçte birçok zorlukla başa çıkması gerekiyordu.

Uzun çalışma saatleri ve oyun geliştirmeye dair her şeyi en baştan öğrenmesi onu oldukça zorladı.

Barone’un 2011 yılında yapmaya başladığı Stardew Valley’in geliştirilmesi yaklaşık 5 yıl sürdü. Süre uzadıkça Barone, zaman zaman oyuna dair motivasyonunu kaybediyordu. Tabii şunu da unutmamak gerek; Barone, oyunun neredeyse tüm yönlerini -tasarım, kodlama, ve ses efektleri dahil olmak üzere- tek başına yürütmeye çalışıyordu. Bu yüzden onun için ne kadar zorlayıcı olduğunu anlamak mümkün.

Bununla birlikte tek sorun, oyun geliştirmeye dair her şeyi en baştan öğrenmek değildi. Barone, oyun üzerinde tam zamanlı çalışabilmek için diğer iş fırsatlarını reddettiğinden finansal güvencesizlikle de uğraşmak zorunda kalıyordu.

Oyunun başarısız olması durumunda karşılaşacağı mali risklerden bahsetmiyoruz bile. Sonuçta oyunun başarılı olup olmayacağı veya yeterince satış yapıp yapamayacağı konusunda hiçbir garantisi yoktu. Tüm bu zorluklara rağmen Barone’un çok büyük bir şansı vardı. Ailesi ve kız arkadaşı ona bu süreçte hem maddi hem manevi olarak birçok yardımda bulundu.

Stardew Valley, bir çiftlik simülatöründen çok daha fazlası oldu.

Barone'un hedefi, biz oyunculara rahatlatıcı ama aynı zamanda anlamlı bir deneyim sunmaktı. Bu nedenle geliştirici, Stardew Valley'e tarım yapmanın yanı sıra madencilik, balıkçılık ve hatta sosyal ilişkiler ve evlilik gibi birçok farklı özellik ekledi. Kısacası geliştirme süreci boyunca Barone, başlangıçta planladığından fazlasını yaparak oyunun kapsamını genişletti.

Eric Barone, Stardew Valley'in geliştirilme sürecinde başlangıçta tek başına çalışsa da oyunun yayımlanma aşamasına yaklaşırken Chucklefish adlı bir yayıncı şirketle anlaşarak destek aldı. Chucklefish, Stardew Valley'nin yayımlanması ve pazarlanması konusunda Barone'a yardımcı oldu. Ayrıca şirket, çok oyunculu özelliklerin eklenmesi ve oyunun diğer platformlara taşınması gibi teknik konularda da destek sağladılar.

5 yılın ardından piyasaya sürülen Stardew Valley’in satış başarısı Barone’a bile sürpriz oldu.

Stardew Valley ilk olarak Şubat 2016'da piyasaya sürüldüğünde oyun hızla popülerlik kazandı ve çıkışının ardından yaklaşık bir milyon kopya sattı. O zamandan bu yana oyunun satış rakamları muazzam bir artış gösterdi. 2022 itibarıyla Stardew Valley, 20 milyondan fazla kopya satmış durumda. Sonuç olarak Barone bu azminin ve tutkusunun karşılığını aldı ve bağımsız oyun geliştirmek isteyenler için bir ilham kaynağı oldu.

Siz oyun dünyasına damga vuran bu oyunu daha önce hiç oynadınız mı?

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