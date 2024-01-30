Hiç karşınıza çıkan bir oyunun fragmanıyla onu indirdiğiniz hatta o oyunun bağımlısı olduğunuz oldu mu? Bu anlamda fragmanlar, oyun dünyasına adım atmanız için içinizde bir heves ve istek uyandırıyor. Peki büyük çabalar sonucu oluşturulan bu fragmanların ne kadar izlendiğini biliyor musunuz?

Filmleri izlemeden ya da oyunları oynamadan yaptığımız ilk şey, onların fragmanlarına bakmak oluyor. Fragman, oyun hakkında bilgi verirken aynı zamanda bizleri etkileyen ve aklımızda o oyuna dair izlenim bırakan ilk unsur oluyor. Yani bir oyun kötü olsa bile oyun için yapılan fragman o kadar iyi olabiliyor ki bu da bizi oyunu almaya ve oynamaya teşvik ediyor.

Fragmanlar, bir oyunu pazarlamanın belki de en önemli ilkelerinden biri olabilir. Yani başarılı bir oyun fragmanı, oyunun atmosferini hissettirirken aynı zamanda sizlere oyunun içinde neler yaşayabileceğinize dair bir ön izleme sunuyor. Bu da oyunun daha çok kitleye ulaşmasını sağlıyor. Bazı oyunların fragmanlarının izlenme sayıları ise dudak uçuklatabiliyor. Gelin, gelmiş geçmiş en çok izlenen oyun fragmanlarına bir bakalım.

İlk sırada, oynamayanların bile karşısına mutlaka çıkan bir oyun var: Subway Surfers

361 milyon izlenmeyle listemizin ilk sırasına yerleşen Subway Surfers, oyunu oynamayanların bile hayatlarında en az bir kez gördüğü bir oyun.

Yaptıkları reklamlardan mı yoksa oyuncu kitlesinin fazlalığından mı bilinmez ama Subway Surfers fragmanı en fazla izlenen oyun oluyor.

2023 biterken oyun dünyasına damga vurdu: GTA VI

Fragmanın yayımlanmasının ardından kısa bir süre geçse de Grand Theft Auto VI, 171 milyon izlenmeyle tüm zamanların en çok izlenen ikinci oyun fragmanı oldu. Fragman aynı zamanda müzik dışında 24 saat içinde en çok izlenen video olma ünvanını da kazandı.

GTA VI ile neredeyse aynı izlenmeye sahip: Clash of Clans

Clash of Clans, sadece oyun mekanikleriyle kendine bağlamamış aynı zamanda sinematik fragmanıyla tam 170 milyon izlenmiş. Oyunseverler için sinematiği izlemek tam bir görsel şölen olsa gerek!

Büyük bir yapımın başlangıcı: Minecraft

12 yıl önce yayımlanan fragman, 167 milyon izlenerek en çok izlenen fragmanlar arasına giriyor. Bir devrin başlangıcı, bu fragmanla oluyor da diyebiliriz. O zamanları hatırlayanların gözleri yaşlı.

Bir zamanlar deli gibi oynuyorduk: Angry Birds

Hayatımızın bir dönemine damga vuran Angry Birds’ün fragmanı 121 milyon izlenmiş. Âdeta kısa filmi andıran fragmanın bu kadar izlenmesi normal tabii. Aynı zamanda fragmandaki hikâyeden başımıza gelecekleri ve kuşların kızgınlığını da çok net anlıyoruz.

Listede iki oyununun da bulunmasına şaşırmayacağımız bir seri: GTA V

GTA VI kadar hızlı ses getirmese de yıllar içerisinde izlene izlene 108 milyon görüntülenmeye ulaşan GTA V, listemizde altıncı sırada yer alıyor. Grand Theft Auto, tüm serisiyle oyuncularda bir iz bırakıyor.

Hem eş zamanlı oyuncu hem de fragmanı en çok izlenen oyun rekorunu kırdı: Team Fortress 2

Team Fortress 2, 84 milyon izlendi. Oyun aynı zamanda, Counter-Strike: Global Offensive ve Dota 2 gibi oyunların ardından eş zamanlı oyuncu rekorunu kıran bir diğer oyun oldu.

Listemizin sonlarına yaklaşırken I. Dünya Savaşı'nı konu alan bir oyunla karşınızdayız: Battlefield 1

Battlefield 1, gerçekçi sahnelere sahip fragmanı sayesinde oyuncuları etkileyerek 72 milyon izlendi. Fragmanda gördüğümüz çarpıcı efektler, oyun içerisinde de olunca beklentiyi karşıladı diyebiliriz.

Yeni oyun modlarıyla sık sık gündem oluyor: Fortnite

Son yayımlanan LEGO Fortnite’tan sonra adından tekrar söz ettiren oyunun fragmanı, şu anda 64 milyon izlenmeye ulaşmış durumda. Eğlenceli atmosfer bizi hem fragmana hem de oyuna çekmeyi başardı!

Son olarak hâlâ tutkunlarının olduğu bir oyun: Pokémon GO

Pokemon aramaya çıktığımız günler geride kalsa da oyun, hâlâ büyük bir oyuncu kitlesine sahip. Oyunun popülerliğinin yanı sıra fragmanın popülerliği de konuşulması gerekenler arasında.

Pokémon GO, 48 milyon izlenme sayısıyla tüm zamanların en çok izlenen oyun fragmanlarında 10. sırada yerini alıyor.

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