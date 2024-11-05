Suzuki, tamamen elektrikli ilk aracı olan SUV e Vitara'yı tanıttı. Araç küresel pazarlarda Toyota markasıyla satılacak.

Japon otomotiv devi Suzuki, uzun bir bekleyişin ardından tarihindeki ilk tamamen elektrikli aracı olan e Vitara SUV modelini Avrupa'da yaptığı etkinlikle tanıttı. Bu elektrikli SUV yakın zamanda Toyota'nın serisinde yer alacak.

Otomotiv pazarında elektrikli araçlara geçişte Suzuki ile Toyota birlikte hareket ediyor. İki firma, geçtiğimiz ay yaptıkları anlaşma ile ittifaklarını daha da derinleştirmiş ve Suzuki'nin Toyota'ya küresel pazarlar için SUV geliştireceğini açıklamıştı. Yeni SUV, "tamamen BEV (Bataryalı elektrikli araç)" olarak Suzuki, Toyota ve Daihatsu Motors'un ortak platformunda yükseldi.

Güçlü ve çevik bir model olacak

Bu yılın başlarında Hindistan Auto Expo'da sergilenen eVX Concept'e dayanan e Vitara tanıtıldıktan sonra Suzuki, yeni elektrikli SUV hakkındaki detayları da paylaştı. Firmanın “ileri teknolojiyi ve gücü bir araya getirdiğini” söylediği araç, çevik ve keskin bir sürüş deneyimi sunan "HEARTECT-e" platformu ve güç ünitesi ile donatıldı.

eAxle adı verilen elektrik motoru ve inverter ve lityum-demir-fosfat pillere sahip olan araç, özellikle elektrikli araçlar için tasarlanan platformun avantajlarını da sonuna kadar kullanıyor. Araçta ayrıca arazi yetenekleri ve AWD ALLGRIP-e sistemi yer alıyor.

Suzuki Başkanı Toshihiro Suzuki, BEV araç yelpazelerini genişleteceklerini, belirli ülke ve bölgelere özel mobilite çözümleri sunmaya devam edeceklerini ifade etti. Yeni SUV'nin 2025'te firmanın Hindistan'daki Gujarat fabrikasında üretileceği ifade edildi.