Suzuki’nin bir dönem umudu kestiği SX4/S-Cross modeli, 2020 yılında yeni tasarımı ve teknolojileri ile yeniden hayata döndürülmüştü. 2021 yılında bir de hibrit motor eklenen bu model Suzuki SX4 S-Cross Hibrit ismi ile pazardaki yerini aldı. Suzuki SX4 S-Cross Hibrit’in özelliklerine ve fiyatına bir göz atıyoruz.

Suzuki’nin son dönemlerde pek popüler olmayan modeli Suzuki SX4 S-Cross, hibrit motor ve yenilenmiş dış/iç tasarım ile otomobil pazarına geri dönmüş durumda. İlk olarak SX4, ardından S-Cross adı altında üretilen bu model, son olarak 2021’de hibrit motorun eklenmesiyle şu an Suzuki SX4 S-Cross Hibrit şeklinde satışa sunuluyor.

2020 model normal motorlu S-Cross’lar ile genel bir tasarım değişikliğine giden Suzuki, 2021 yılında satışa sunulan hibrit SX4 S-Cross modelinde de bu tasarımı koruyor. Bu içeriğimizde, özellikle güvenlik önlemleri ve konfor seçenekleri ile ön plana çıkan Suzuki SX4 S-Cross Hibrit özelliklerine ve fiyat listesine yakından bakıyoruz.

Tasarım

Dış tasarım: Agresif görünümü ile BMW'nin rakibi

Yenilenen dış tasarıma sahip olan SX4 S-Cross Hibrit, ilk bakışta oldukça agresif görünen büyük krom ön ızgarası ve yine bu agresif görünüşü tamamlayan ön LED farları ile dikkat çekiyor. Aracın genel spor görünümünü tamamlayan yan aynalar ise tamamen elektrikli ve ısıtmalı.

Günlük ihtiyaca yönelik SUV modellerinde görmeye alışık olduğumuz şekilde yerden çok fazla yüksek olmayan SX4 S-Cross, önden arkaya tüm gövdeyi kaplayan şekilde tasarlanmış plastik tampon ile korunuyor. Yanlarda bu koruma tamponuna krom detayları eklenmiş, önde ise sis farları yine bu kısımda bulunuyor. Arka kısımda LED stop lamba grubuna sahip olan SX4 S-Cross, genel krom detaylı tasarımını 17 inç krom alaşımlı jantları ve tavan rayları ile tamamlıyor.

İç tasarım:

Oldukça klasik ve sade bir iç tasarıma sahip olan Suzuki Sx4 S-Cross Hibrit, tamamen konfora ve işlevselliğe yönelik bir ön konsola sahip. Ön konsola baktığımızda; klasik devir ve hız kadranlarının ortasında küçük bir yol bilgisayarı bulunuyor. Orta konsol da genel olarak havalandırma/klima çıkışları ve orta ölçülerde tamamen dokunmatik multimedya ekranından oluşuyor. Vites topuzunun bulunduğu kısımda ise çift bölgeli otomatik klima kontrolleri konumlandırılmış.

Oldukça sadece tasarıma sahip ve fonksiyonel birkaç tuş ile süslenen direksiyon simidi ise derinlik ve yükseklik ayarına sahip. Yine orta konsol kısmına dâhil edebileceğimiz vites topuzu alanında ise sürücü için küçük bir saklama bölmesi bulunurken bu alanda bir adet USB girişi bizleri karşılıyor. Bagaj kısmına baktığımızda ise 430 litrelik oldukça büyük bir bagaj hacmi olduğunu görüyoruz. Ortalama 5 kişinin bagajlarını rahatlıkla sığdırabileceği bu alan, arka koltukların yatırılması ile daha da büyütülebiliyor.

Güvenlik

Radar fren destek sistemi:

Aracın ön kısmında bulunan milimetrik dalga radarını kullanan bu güvenlik teknolojisi, olası çarpışma durumlarında frenlere müdahale ediyor. Dört kademeli olarak çalışan bu sistem ilk olarak öndeki araçları belirli uzaklıktan algılayarak fren yapması için sürücüyü uyarıyor. İkinci aşamada sürücü hâlâ öndeki nesneye yaklaşmaya devam ediyorsa, SX4 S-Cross sürücüyü uyarmak için hafif bir fren uyguluyor.

Üçüncü aşamada çarpışma kaçınılmaz ise sistem sürücünün yaptığı frenin kuvvetini arttıyor. Son olarak çarpışma kaçınılmazsa ve sürücü fren yapmıyorsa, bu sistem kontrolü ele alıyor ve otomatik frenleme yapıyor.

Tehlike uyarı ışıkları:

55 km/s ve üzeri hızlarda hareket hâlindeyken aniden frene basıldığında devreye giren tehlike uyarı ışıkları, bu durumda yanıp sönmeye başlayarak arkadan gelen sürücüleri uyarır. Frenden ayağınızı çektiğinizde ise uyarı ışıkları otomatik olarak kapanır.

Yavaşlama kontrolü:

Yine önde bulunan radarları kullanan bir güvenlik önlemi olan yavaşlama kontrolü, önünüzde giden araç ani yavaşlama yaptığında veya bir araç şeridinize kırdığında devreye giriyor. Takip mesafesini radarlar sayesinde ayarlayan bu sistem öndeki araca göre sizin hızınızı da otomatik olarak azaltır.

Diğer güvenlik önlemleri:

Suzuki SX4 S-Cross Hibrit, segmentine göre güvenlik önlemleri zengin olan bir araç. Yukarıda bahsettiğimiz öne çıkan güvenlik önlemlerinin yanı sıra SX4 S-Cross; ESP, yokuş kalkış desteği, ABS, BAS ve 7 adet hava yastığı gibi temel güvenlik teknolojilerine ve gereçlerini de sahip.

Konfor

Adaptif hız sabitleme sistemi:

Uzun yolların vazgeçilmezi olan hız sabitleme sistemi, Suzuki SX4 S-Cross Hibrit modelinde ekstra güvenlik önlemleri ile birlikte çalışıyor. Radar fren destek sistemi ile uyumlu çalışan hız sabitleme sistemi; uzun yolda rahat etmenize olanak sağlarken, güvenlik kısmında da içinizi rahat ettiriyor.

Multimedya sistemi:

Multimedya sisteminin kalbinde, orta konsolun büyük bir bölümünü kaplayan 9 inçlik bir multimedya ekranı bizleri karşılıyor. Android tabanlı işletim sistemine sahip olan bu ekranda, Bluetooth, radyo ve geri görüş kamerası gibi özellikler bulunuyor. Ayrıca Apple CarPlay ve Android Auto desteği ile telefonunuzu ekrana yansıtıp; arama, müzik, navigasyon ve benzeri uygulamaları direkt olarak ekrandan ve direksiyon simidinden kontrol edebiliyorsunuz.

Suzuki SX4 S-Cross Hibrit donanım paketleri:

Suzuki SX4 S-Cross Elegance

SX4 S-Cross Hibrit, ne yazık ki donanım paketi yönünden zengin bir model değil. Tek bir donanım paketiyle gelen bu model, hemen hemen her şeyi bir pakete sığdırmaya çalışmış. Fakat bu nedenden dolayı bazı şeyler yerli yerindeyken, bazı donanımlar ve teknolojiler ise eksik kalmış durumda. Yine de Suzuki SX4 S-Cross Hibrit, farklı donanım varyasyonları olmasa da sahip olduğu uzun donanım listesi ile hemen hemen herkesin zevkine hitap edecek özelliklere sahip.

Suzuki SX4 S-Cross Hibrit performansı, motoru ve yakıt tüketimi:

Suzuki SX4 S-Cross Hibrit, aslında tam olarak alışılagelmiş bir hibrit motora sahip değil. Mild hybrid yani hafif hibrit olarak geçen 1,4 litrelik Boosterjet motor, 48V bataryalı bir elektrik motor ile destekleniyor. Bu elektrikli motor, şarj durumuna göre kalkışlarda, rölantide ve belirli kilometreye kadar hızlanmalarda ana benzinli motora yardımcı oluyor. Bu sayede hem performans artıyor hem de yakıt tasarrufu yapılabiliyor. Ana 1,4 litrelik Boosterjet motorumuz ise 129 beygir gücü ve 235 Nm tork üretiyor.

1,4L benzinli Boosterjet (129 hp):

Şehir içi (lt/100km): 6,9

Şehir dışı (lt/100km): 4,8

Ortalama (lt/100km): 5,8

Suzuki SX4 S-Cross Hibrit 2021 fiyatı:

Suzuki SX4 S-Cross Hibrit 1.4 Elegance AT 336.900 TL

Suzuki SX4 S-Cross Hibrit modelinin öne çıkan özelliklerine yakından baktığımız içeriğimizin sonuna geldik. Sx4 S-Cross Hibrit her ne kadar donanım paketi konusunda çeşitlilik sunmasa da sahip olduğu güvenlik önlemleri, ekstra donanımlar ve teknolojiler ile ön plana çıkmayı başarıyor. Sizler Suzuki SX4 S-Cross Hibrit hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizlerle yorumlar kısmından paylaşmayı unutmayın.