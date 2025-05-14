Türkiye'de üretim yapacağını duyuran otomobil devi SWM Motors, fabrikanın hangi şehirde yer alacağını açıkladı. Ayrıca üretime başlama tarihi, ilk üretilecek modeller ve yıllık kapasite de paylaşıldı.

Geçtiğimiz haftalarda gelen bir haber, bir otomobil devinin daha ülkemizde üretim yapacağını göstermişti. Merkezi Çin’de bulunan SWM Motors isimli firmanın Türkiye distribütörü ATMO Group, üretim için Urzema Holding ile anlaşmaya gittiğini duyurmuştu. Şimdi ise en merak edilen konulardan birinin yanıtı geldi.

SWM Türkiye, Türkiye’nin neresinde otomobil üretimi yapacağını açıkladı. Habertürk’te OtoSpor’a konuşan SWM Türkiye Ticari Direktörü Burak Azmanoğlu, SWM’nin Türkiye fabrikasının Eskişehir’de olacağını açıkladı.

Yılın son çeyreğinde yerli üretim başlayacak, fabrikanın yıllık 25 bin kapasitesi olacak

*SWM Motors G01

SWM Türkiye yöneticisinin yaptığına göre şirket, Eskişehir’deki fabrikada üretime yılın son çeyreğinde başlamayı düşünüyor. Yani sonbahar aylarında Türkiye’de üretilen SWM otomobiller göreceğiz. Fabrikanın ilk etapta yıllık kapasitesinin 25 bin civarında olacağı da açıklamalar arasında.

Azmanoğlu bunun yanı sıra üretilecek modellere ilişkin de bilgiler paylaştı. Açıklamaya göre şirket, plug-in hibrit (şarj edilebilir hibrit) ve benzinli SUV modellerini ülkemizde üretip ihraç edecek. İlk olarak hâlihazırda ülkemizde de satışta olan makyajlı G01 ve G03 modellerinin Türkiye’de üretildiğini göreceğiz. Şirket, fabrikayla birlikte Türkiye’ye Çin’den otomobil ithalatını da sonlandırmayı planlıyor. Üretimin, ticari araç sektöründe öne çıkan Urzema Holding ortaklığında gerçekleştirileceğini de ekleyelim.