İtalya'da kurulan ancak sonradan Çin tarafından satın alınan otomobil markası SWM, Türkiye'de üretim yapacağını açıkladı. Peki bu marka hangi otomobilleri üretiyor? Fiyatları ne kadar? SWM hakkında bilmeniz gereken her şey...

Geçtiğimiz yıl itibarıyla Türkiye pazarına giriş yapan İtalyan kökenli otomobil firması SWM, Temmuz 2024'te bir açıklama yapmış ve Türkiye'de otomobil üretmek için resmî başvuru yaptığını duyurmuştu. Dün ise SWM'nin Türkiye distribütörü ATMO Group, üretim için anlaşmaların tamamlandığını açıkladı. Şirket, bu sonbahar itibarıyla Türkiye'de otomobil üretmeye başlayacak.

Peki SWM nasıl bir marka? SWM fiyatları nasıl? Markanın Türkiye'de sattığı otomobiller hangileri? Bu içeriğimizde Türkiye'de üretim yapmaya başlayacak SWM ile ilgili bilmeniz gereken her şeye yakından bakacağız. Dilerseniz başlayalım.

SWM hakkında bilmeniz gereken her şey!

SWM hangi ülkenin markası?

SWM'nin oldukça köklü bir tarihi bulunuyor. İlk olarak 1971 yılında motosiklet üretmek için kurulan firma, sonradan otomobil üretimi yapmaya başladı. Milano merkezli şirket, 2014 yılında Çinli Xinyuan Holdings Co. Ltd. tarafından satın alındı. Milano'da bir tasarım merkezi bulunan SWM, hâlâ İtalya ile bağlarını koparmış durumda değil.

SWM elektrikli otomobil mi benzinli otomobil mi üretiyor?

SWM'nin Türkiye'de satmakta olduğu tüm otomobillerinde benzinli motor bulunuyor. Ancak bu durum, Çin gibi ülkelerde değişiyor. Marka, bazı ülkelerde hibrit ve elektrikli otomobil satışı da gerçekleştiriyor. Bu otomobillerin Türkiye pazarına gelip gelmeyecekleri şimdilik belirsiz.

SWM Türkiye fiyat listesi

SWM G01:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyatı 1.5L 132 HP, Benzinli Comfort, Manuel 1.290.000 TL 1.5L 132 HP, Benzinli Elite, Otomatik 1.710.000 TL

SWM G01 özellikleri:

Boyutları 4610 x 1855 x 1740 mm Dingil mesafesi 2750 mm Boş ağırlık 1560 kg Motor 1.5L 132 HP, 4 silindir benzinli turbo, 212 Nm Şanzıman tipi Manuel, otomatik Lastik ebatları 225/60 R 18

SWM G01F:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyatı 1.5L 137 HP, Benzinli Premium, Otomatik 1.770.000 TL

SWM G01F özellikleri:

Boyutları 4670 x 1855 x 1740 mm Dingil mesafesi 2750 mm Boş ağırlık 1550 kg Motor 1.5L 137 HP, 4 silindir benzinli turbo, 212 Nm Şanzıman tipi Otomatik Lastik ebatları 225/60 R 18

SWM G03F:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyatı 1.5L 108 HP, Benzinli Deluxe, Manuel 1.240.000 TL

SWM G01F özellikleri:

Boyutları 4605 x 1815 x 1810 mm Dingil mesafesi 2780 mm Boş ağırlık 1400 kg Motor 1.5L 108 HP, 4 silindir benzinli atmosferik, 152 Nm Şanzıman tipi Manuel Lastik ebatları 215/60 R 17

SWM G05 PRO:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyatı 1.5L 137 HP, Benzinli Deluxe, Manuel 1.490.000 TL 1.5L 137 HP, Benzinli Premium, Otomatik 1.770.000 TL

SWM G01F özellikleri:

Boyutları 4750 x 1860 x 1780 mm Dingil mesafesi 2750 mm Boş ağırlık 1560 kg Motor 1.5L 137 HP, 4 silindir benzinli, 212 Nm Şanzıman tipi Manuel, Otomatik Lastik ebatları 225/60 R 18

SWM Türkiye fabrikası nerede olacak?

SWM'nin Türkiye distribütörü ATMO Group, fabrikanın nerede olacağına ilişkin bir şey söylemedi. Ancak üretim tesisi için anlaşma yapılan Urzema Holding'in Gebze'de hizmet verdiği biliniyor. Hâl böyle olunca SWM otomobillerin de Gebze'de üretileceğini düşünüyoruz. Bu bölgenin zaten otomotiv sektörü için ne kadar önemli olduğu da zaten biliniyor.

Bu içeriğimizde Türkiye'de üretim yapacağı açıklanan SWM ile ilgili tüm detayları incelemiş olduk. Peki sizin bu konuyla ilgili görüşleriniz nelerdir? SWM otomobil satın almayı düşünür müsünüz?