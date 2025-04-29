Geçtiğimiz yıl itibarıyla Türkiye pazarına giriş yapan İtalyan kökenli otomobil firması SWM, Temmuz 2024'te bir açıklama yapmış ve Türkiye'de otomobil üretmek için resmî başvuru yaptığını duyurmuştu. Dün ise SWM'nin Türkiye distribütörü ATMO Group, üretim için anlaşmaların tamamlandığını açıkladı. Şirket, bu sonbahar itibarıyla Türkiye'de otomobil üretmeye başlayacak.
Peki SWM nasıl bir marka? SWM fiyatları nasıl? Markanın Türkiye'de sattığı otomobiller hangileri? Bu içeriğimizde Türkiye'de üretim yapmaya başlayacak SWM ile ilgili bilmeniz gereken her şeye yakından bakacağız. Dilerseniz başlayalım.
SWM hakkında bilmeniz gereken her şey!
- SWM hakkında bilmeniz gereken her şey!
- SWM hangi ülkenin markası?
- SWM elektrikli otomobil mi benzinli otomobil mi üretiyor?
- SWM Türkiye fiyat listesi
- SWM Türkiye fabrikası nerede olacak?
SWM hangi ülkenin markası?
SWM'nin oldukça köklü bir tarihi bulunuyor. İlk olarak 1971 yılında motosiklet üretmek için kurulan firma, sonradan otomobil üretimi yapmaya başladı. Milano merkezli şirket, 2014 yılında Çinli Xinyuan Holdings Co. Ltd. tarafından satın alındı. Milano'da bir tasarım merkezi bulunan SWM, hâlâ İtalya ile bağlarını koparmış durumda değil.
SWM elektrikli otomobil mi benzinli otomobil mi üretiyor?
SWM'nin Türkiye'de satmakta olduğu tüm otomobillerinde benzinli motor bulunuyor. Ancak bu durum, Çin gibi ülkelerde değişiyor. Marka, bazı ülkelerde hibrit ve elektrikli otomobil satışı da gerçekleştiriyor. Bu otomobillerin Türkiye pazarına gelip gelmeyecekleri şimdilik belirsiz.
SWM Türkiye fiyat listesi
SWM G01:
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyatı
|1.5L 132 HP, Benzinli
|Comfort, Manuel
|1.290.000 TL
|1.5L 132 HP, Benzinli
|Elite, Otomatik
|1.710.000 TL
SWM G01 özellikleri:
|Boyutları
|4610 x 1855 x 1740 mm
|Dingil mesafesi
|2750 mm
|Boş ağırlık
|1560 kg
|Motor
|1.5L 132 HP, 4 silindir benzinli turbo, 212 Nm
|Şanzıman tipi
|Manuel, otomatik
|Lastik ebatları
|225/60 R 18
SWM G01F:
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyatı
|1.5L 137 HP, Benzinli
|Premium, Otomatik
|1.770.000 TL
SWM G01F özellikleri:
|Boyutları
|4670 x 1855 x 1740 mm
|Dingil mesafesi
|2750 mm
|Boş ağırlık
|1550 kg
|Motor
|1.5L 137 HP, 4 silindir benzinli turbo, 212 Nm
|Şanzıman tipi
|Otomatik
|Lastik ebatları
|225/60 R 18
SWM G03F:
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyatı
|1.5L 108 HP, Benzinli
|Deluxe, Manuel
|1.240.000 TL
SWM G01F özellikleri:
|Boyutları
|4605 x 1815 x 1810 mm
|Dingil mesafesi
|2780 mm
|Boş ağırlık
|1400 kg
|Motor
|1.5L 108 HP, 4 silindir benzinli atmosferik, 152 Nm
|Şanzıman tipi
|Manuel
|Lastik ebatları
|215/60 R 17
SWM G05 PRO:
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyatı
|1.5L 137 HP, Benzinli
|Deluxe, Manuel
|1.490.000 TL
|1.5L 137 HP, Benzinli
|Premium, Otomatik
|1.770.000 TL
SWM G01F özellikleri:
|Boyutları
|4750 x 1860 x 1780 mm
|Dingil mesafesi
|2750 mm
|Boş ağırlık
|1560 kg
|Motor
|1.5L 137 HP, 4 silindir benzinli, 212 Nm
|Şanzıman tipi
|Manuel, Otomatik
|Lastik ebatları
|225/60 R 18
SWM Türkiye fabrikası nerede olacak?
SWM'nin Türkiye distribütörü ATMO Group, fabrikanın nerede olacağına ilişkin bir şey söylemedi. Ancak üretim tesisi için anlaşma yapılan Urzema Holding'in Gebze'de hizmet verdiği biliniyor. Hâl böyle olunca SWM otomobillerin de Gebze'de üretileceğini düşünüyoruz. Bu bölgenin zaten otomotiv sektörü için ne kadar önemli olduğu da zaten biliniyor.
Bu içeriğimizde Türkiye'de üretim yapacağı açıklanan SWM ile ilgili tüm detayları incelemiş olduk. Peki sizin bu konuyla ilgili görüşleriniz nelerdir? SWM otomobil satın almayı düşünür müsünüz?