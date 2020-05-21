Take-Two, GTA 5 ve RDR 2'nin Satış Rakamlarını Açıkladı

Take-Two Interactive, elindeki son satış verilerini açıkladı. Şirketin en popüler oyunları olan GTA 5, Red Dead Redemption 2 ve NBA gibi yapımlara ait satış rakamlarını açıklayan Take-Two Interactive, çıkışının üzerinden 7 yıl geçmesine rağmen GTA 5 satışlarının hala devam ettiğini ortaya koydu.

Video oyun sektörünün önemli şirketlerinden bir tanesi olan Take-Two Interactive, dünyanın en popüler oyunlarından bazılarının yasal sahibi. Dolayısıyla şirket tarafından yapılan ve yapılacak satış verileri açıklamaları, hem oyunseverler hem de oyun sektörünün geri kalanı tarafından yakından takip ediliyor.

Take-Two Interactive şimdi, elindeki son satış verilerini açıkladı. Açıklanan veriler, GTA 5, The Outer Worlds, Borderlands 3 ve Red Dead Redemption 2 gibi popüler oyunların bugüne kadar ne kadar sattığını ortaya koyuyor. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan Take-Two Interactive'in açıklamalarına ve şirketin oyunlarının ne kadar sattığına daha yakından bakalım.

Bazı Take-Two oyunlarının satış rakamları

Take-Two Interactive'in açıklamalarına göre dünyanın en popüler açık dünya oyunlarından bir tanesi olan GTA 5, PC ve oyun konsollarında şu ana kadar toplam 130 milyon adet satmış durumda. Üstelik oyun, çıkışının üzerinden 7 yıl geçmiş olmasına rağmen son bir yılda da milyonlarca oyun sever tarafından satın alındı. Bu arada, 130 milyonluk satış rakamının Epic Games'in geçtiğimiz hafta başlattığı ücretsiz GTA 5 kampanyasını içermediğini de belirtmek gerekiyor.

Take-Two Interactive, Red Dead Redemption 2 ile ilgili yaptığı açıklamalarda ise oyunun toplamda 31 milyon sattığını açıkladı. Ayrıca NBA 2K20'nin de NBA 2K19'a oranla yüzde 33 artışla 12 milyon kopya sattığını açıkladı.

Take-Two Interactive tarafından yapılan açıklamalar, çıkış süreci fazlasıyla hareketli olan Borderlands 3'ün beklenen ilgiyi görmediğini ortaya koyuyor. Çünkü şirket tarafından yapılan açıklamalara göre Borderlands 3, bugüne kadar sadece 10 milyon kopya sattı. Ayrıca yine oyunseverleri heyecanlandıran bir yapım olan The Outer Worlds oyunu da beklentilerin altında kalmış durumda. Bu oyunun satış rakamı ise sadece 2.5 milyon.