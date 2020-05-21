Take-Two, 5 Yılda 93 Yeni Oyun Piyasaya Süreceğini Açıkladı

Oyun dünyasına damga vuran Grand Theft Auto ve Red Dead Redemption serileri ile bilinen Take-Two Interactive, önümüzdeki beş yıl içinde tam 93 yeni oyun piyasaya sürmeyi planladığını açıkladı. Ancak şirket, bunların arasında GTA 6’nın olup olmayacağına dair herhangi bir detay paylaşmadı.

NBA 2K, Grand Theft Auto ve Red Dead Redemption gibi ikonik yapımların arkasındaki şirket olan Take-Two Interactive, çarşamba günü (dün) dördüncü mali çeyreğe ilişkin kazanç raporunu açıkladı. Amerikalı şirket, 31 Mart tarihinde sona eren çeyreklik dilimde, yıllık bazda yüzde 41 artışla 760.5 milyon dolar gelir elde ettiğini açıkladı. Stüdyonun kârı ise bir önceki yıla göre yüzde 116 artarak 122.7 milyon dolara ulaştı.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle insanların evlerinde daha fazla zaman geçirmesi, video oyunlarına olan ilgiyi muazzam bir seviyeye çıkarmıştı. Nitekim Take-Two Interactive’in ilk çeyrekteki görkemli büyümesinin altında da bu yatıyor. Üç aylık dönemde beklenenden daha iyi bir performans gösterdiklerini belirten Take-Two CEO'su Strauss Zelnick, büyümenin yılın geri kalanında artarak devam edeceğini söyledi.

Take-Two Interactive, dördüncü çeyrekte 760.5 milyon dolar gelir elde etti

Take-Two Interactive’in Başkanı Karl Slatoff ise önümüzdeki beş yıl içinde tam 93 yeni oyun piyasaya sürmeyi planladıklarını söyledi. Gelecek için oldukça iddialı bir projeksiyon çizen Slatoff, bu oyunlardan 72’sinin konsol, PC veya Stadia gibi akış platformları için geliştirileceğini ifade etti.

Slatoff ayrıca beş yıllık planda geliştirilmesi planlanan 93 oyundan 63'ünün “çekirdek oyun deneyimleri" olacağını, 17'sinin "orta çekirdek veya arcade" olacağını ve 13'ün ise “sıradan” olacağını belirtti. Take-Two Başkanı “çekirdek oyun” tanımlaması ile geniş kitlelere hitap eden yüksek bütçeli yapımları kastettiğini dile getirdi.

Yeni oyunların geliştirme aşamasında iptal edilme risklerinin çok yüksek olduğunu söyleyen Slatoff, büyümek ve daha fazla oyuncuya ulaşmak için gösterdikleri çabayı sürdüreceklerini belirtti. Öte yandan Take-Two çatısı altında faaliyet gösteren Private Division’ın geliştirdiği simülasyon oyunu Kerbal Space Program 2’nin 2021 sonbaharında çıkacağı açıklandı. Yolları dört gözle beklenen GTA 6 hakkında ise herhangi bir detay paylaşılmadı.