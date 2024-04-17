GTA oyunlarının yayımcısı Take-Two Interactive, toplam iş gücünün %5'ine denk gelen 580 civarı çalışanıyla yollarını ayıracağını duyurdu. Ayrıca ismi açıklanmayan bazı projeleri de iptal etti.

Son zamanlarda dünya çapından birçok oyun devi, artan masraflar nedeniyle çalışanlarını işten çıkarmaya başlamıştı. Bugün ise bu şirketlere bir yenisi daha eklendi. GTA serisini geliştiren Rockstar’ın çatı şirketi Take-Two Interactive, toplu işten çıkarma yapacağını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre oyun devi, bu yıl sonuna kadar toplam iş gücünün %5’iyle yollarını ayıracak. Bu da 580 civarında insanın işten çıkarılacağı anlamına geliyor. Take-Two’nun toplamda 11.580 tam zamanlı çalışana sahip olduğunu belirtelim. Hamle, şirketin masrafları azaltma çabalarının bir parçası olarak geliyor.

Bazı projeler de iptal edilecek

İşten çıkarmalarla birlikte bazı geliştirilme aşamasındaki projelerin de iptal edileceği ve organizasyon yapısının düzenleneceği belirtildi. Şirket, bu şekilde yeni personel ihtiyacını ortadan kaldıracağını ve masrafları azaltacağını aktardı. Hangi projelerin rafa kaldırıldığı konusunda ise bir bilgi paylaşılmadı.

Toplu işten çıkarma ve projelerin iptalinin şirkete ne kadara mal olacağı da açıklandı. Buna göre Take-Two, 200 milyon dolara kadar ödeme yapabilir. Bunun 35 milyon dolarının çalışan tazminatları gibi masraflara, 140 milyon dolar civarının ise iptal edilen oyunlara gideceği ifade edildi. Yeni hamle, oyun devinin 2023’ten beri yaptığı üçüncü masraf azaltma adımı oldu.

Take-Two, GTA serisi dışında NBA 2K, Red Dead Redemption, Mafia, Borderlands, Max Payne de dahil dünya çapında milyonlarca oyuncu tarafından oynanan birçok popüler yapımı bünyesinde bulunduruyor.

Oyun sektöründeki toplu işten çıkarma dalgası hız kesmeden devam ediyor. Daha önce Electronic Arts, Xbox, Riot, PlayStation gibi diğer devlerden de benzer adımlar geldiğini görmüştük.