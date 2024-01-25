Microsoft da diğer şirketler gibi toplu işten çıkarmaya gitti. Activision Blizzard çoğunluğu olmak üzere Microsoft'un oyun bölümünden 1900 adet kişiyle yollar ayrılacak.

Son zamanlarda teknoloji sektöründe çığ gibi büyüyen işten çıkarmalara şimdi de Microsoft eklendi. Dün 3 trilyon dolar piyasa değerini geçerek önemli bir eşiği geride bırakan şirket, oyun bölümünden birçok çalışanını işten çıkaracağını duyurdu.

İşten çıkarmalar, 1.900 adet çalışanı işinden edecek. Bu da Microsoft’un 22.000 kişiden oluşan oyun bölümünün %8’ine denk geliyor.

En çok Activision Blizzard çalışanları etkilenecek

Microsoft, geçen yıl büyük uğraşların sonunda 68,7 milyar dolara Activision Blizzard’ı satın almıştı. O zamandan beri de oyun devinde değişiklikler yapıyordu. Bugünkü karar da bunlardan biri. Gelen bilgilere göre işten çıkarmadan öncelikli olarak Activision Blizzard çalışanları etkilenecek. Tam sayı belli değil ancak çoğunluğun bunlardan oluştuğu belirtiliyor. Ayrıca bazı Zenimax ve Xbox çalışanlarının da etkileneceğini belirtelim.

The Verge, Microsoft’un oyun bölümünün patronu Phil Spencer’ın çalışanlara gönderdiği bir mesaja da ulaştı. Spencer, Activision Blizzard ve Microsoft’un oyun bölümünde sürdürülebilir bir maliyet yapısı oluşturmaya çalıştıklarını ve buna göre önceliklerini belirlediklerini aktardı. Bu hedef doğrultusunda da 1900 çalışanın işine son vermek zorunda kaldıklarını ekledi.

İşten çıkarmalar dışında Blizzard Başkanı Mike Ybarra da şirketten ayrılma kararı aldı. Ybarra daha önce 20 yıl Microsoft’ta çalışmıştı. Bunun dışında yakın zamanda Activision CEO’su Bobby Kotick’in de şirketten ayrıldığını görmüştük.

İşten çıkarma furyasına Google, Discord, Twitch, Amazon gibi şirketlerden sonra Microsoft da katılmış oldu. Teknoloji devi, geçtiğimiz yıl da 10 bin çalışanıyla yollarını ayırmıştı.

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