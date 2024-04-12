Andrew Levitt isimli bir YouTuber, GTA 6 fragmanını gerçek hayata uyarladı. Birçok detayın fragmanla aynı olduğu video, gerçekten hayran bırakacak cinsten.

Oyun dünyasının en çok beklediği oyun GTA 6, aralık ayında yayımlanan bir fragmanla resmen duyuruldu. Fragman, kısa sürede rekorları alt üst etmeyi başardı. Öyle ki YouTube’da 24 saatte müzik videoları haricinde en çok izlenen video olmayı başardı.

Fragmanın yarattığı etki bunlarla sınırlı değildi. Son birkaç aydır çok farklı şekillerde yeniden oluşturulduğunu görmüştük. Hyundai ralli takımı fragmanı kendine uyarladığını bile görmüştük. Bugün bunlar arasına bir yenisi daha eklendi. Andrew Levitt isimli YouTuber tarafından oluşturulan video, fragmanı direkt olarak gerçek hayata taşımasıyla hayran bırakacak cinsten.

İşte GTA 6 fragmanını gerçek hayata uyarlayan video:

Videoya baktığımızda gerçekten iyi olduğunu görebiliyoruz. Levitt ve arkadaşları, Vice City’nin ilham aldığı Miami şehrine giderek fragmandaki yerlerin gerçek hâllerini kayda almışlar. Hatta kapak fotoğrafını bile benzetmeyi başarmışlar.

Bunun dışında GTA 6 fragmanında gerçek hayatta viral olan videoların uyarlandığını biliyorduk. Levitt de videosuna bu görüntülerin orijinallerini yerleştirmiş. Florida’da eyaletinde görülen timsah, “Florida Jokeri” olarak bilinen adam ve dans eden kadınlar bunların en iyi örnekleri.

Andrew Levitt’in GTA 6 fragmanını gerçek hayat uyarlayan videosu 10 Nisan günü yayımlandı. Bu haberin yazıldığı sırada 81 bin kişi tarafından izlenmiş ve kullanıcılardan çok olumlu yorumlar almış. Bir kullanıcının yorumlarda GTA 6’nın hâlâ gelememesiyle ilgili “GTA 6 çıkmadan gerçek hayata uyarlanmasını gördük.” gibi komik bir yorumuna bile rastlıyoruz. Videonun zamanla daha popüler hâle geleceğini tahmin edebiliriz.