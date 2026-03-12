Tarih Verildi: Microsoft'un Tam Ekran "Xbox Modu" Windows 11 Kullanıcılarına da Geliyor

Microsoft, tam ekran Xbox arayüzü olan "Xbox Modu"nun tüm Windows 11 kullanıcılarına ne zaman geleceğini açıkladı.

Microsoft, oyuncular için Windows deneyimini değiştirecek yeni bir adım attı. Şirket, tam ekran Xbox arayüzü “Xbox Modu”nun Nisan ayında tüm Windows 11 bilgisayarlara gelmeye başlayacağını duyurdu. Bu özellik, bilgisayarları âdeta bir oyun konsoluna dönüştürmeyi hedefliyor.

Daha önce ilk kez taşınabilir oyun cihazı ROG Ally üzerinde tanıtılan tam ekran Xbox arayüzü, kısa süre içinde diğer Windows 11 tabanlı taşınabilir oyun cihazlarına da gelmişti. Şimdi ise Microsoft, bu deneyimi laptop ve masaüstü bilgisayarlar dâhil tüm Windows 11 cihazlarına genişletiyor.

Kontrolcü ile Windows kullanma dönemi

Xbox Mode’un en dikkat çekici özelliği, Windows 11’i kontrolcü ile rahatça kontrol edilebilir bir arayüze dönüştürmesi. Bu mod sayesinde oyuncular:

Oyun kütüphanelerine göz atabilecek

Oyunları hızlıca başlatabilecek

Game Bar’a erişebilecek

Oyunlar ve uygulamalar arasında kolayca geçiş yapabilecek

Peki siz bu modu kullanmayı düşünüyor musunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.