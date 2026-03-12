Tümü Webekno
Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri Animal Joy Protein Brownie Mix'lerde indirim! Protein Ocean'da özel indirimler!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Uygulama / Yazılım

Tarih Verildi: Microsoft'un Tam Ekran "Xbox Modu" Windows 11 Kullanıcılarına da Geliyor

Microsoft, tam ekran Xbox arayüzü olan "Xbox Modu"nun tüm Windows 11 kullanıcılarına ne zaman geleceğini açıkladı.

Tarih Verildi: Microsoft'un Tam Ekran "Xbox Modu" Windows 11 Kullanıcılarına da Geliyor
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Microsoft, oyuncular için Windows deneyimini değiştirecek yeni bir adım attı. Şirket, tam ekran Xbox arayüzü “Xbox Modu”nun Nisan ayında tüm Windows 11 bilgisayarlara gelmeye başlayacağını duyurdu. Bu özellik, bilgisayarları âdeta bir oyun konsoluna dönüştürmeyi hedefliyor.

Daha önce ilk kez taşınabilir oyun cihazı ROG Ally üzerinde tanıtılan tam ekran Xbox arayüzü, kısa süre içinde diğer Windows 11 tabanlı taşınabilir oyun cihazlarına da gelmişti. Şimdi ise Microsoft, bu deneyimi laptop ve masaüstü bilgisayarlar dâhil tüm Windows 11 cihazlarına genişletiyor.

Kontrolcü ile Windows kullanma dönemi

2

Xbox Mode’un en dikkat çekici özelliği, Windows 11’i kontrolcü ile rahatça kontrol edilebilir bir arayüze dönüştürmesi. Bu mod sayesinde oyuncular:

  • Oyun kütüphanelerine göz atabilecek
  • Oyunları hızlıca başlatabilecek
  • Game Bar’a erişebilecek
  • Oyunlar ve uygulamalar arasında kolayca geçiş yapabilecek
Cyberpunk 2077, Game Pass Kütüphanesine Eklendi - Nasıl Ücretsiz Oynanır? Cyberpunk 2077, Game Pass Kütüphanesine Eklendi - Nasıl Ücretsiz Oynanır?
Xbox 'Ubisoft Yayımcı' İndirimleri Başladı (Ubisoft Oyunlarında Büyük İndirimler Var) Xbox 'Ubisoft Yayımcı' İndirimleri Başladı (Ubisoft Oyunlarında Büyük İndirimler Var)

Peki siz bu modu kullanmayı düşünüyor musunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Xbox Windows Oyunlar

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Sudan Ucuza Askeri Düzeyde Dayanıklılık Sunan Telefon: realme Note 80 Fiyatı ve Özellikleri!

Sudan Ucuza Askeri Düzeyde Dayanıklılık Sunan Telefon: realme Note 80 Fiyatı ve Özellikleri!

Mart 2026 Togg Kampanyaları: İşte Bu Ayın Kredi Fırsatları!

Mart 2026 Togg Kampanyaları: İşte Bu Ayın Kredi Fırsatları!

Türk Telekom, 5G Paketlerini ve Fiyatlarını Açıkladı: Sınırsız Mobil İnternet Geliyor!

Türk Telekom, 5G Paketlerini ve Fiyatlarını Açıkladı: Sınırsız Mobil İnternet Geliyor!

Epic Games'te Kaçırmamanız Gereken İndirim Kampanyası Başladı (%95'e Varan Fırsatlar Var)

Epic Games'te Kaçırmamanız Gereken İndirim Kampanyası Başladı (%95'e Varan Fırsatlar Var)

Samsung, Galaxy S26'nın Çok Sevilen Bir Özelliğini Eski Modellere de Getirebilir

Samsung, Galaxy S26'nın Çok Sevilen Bir Özelliğini Eski Modellere de Getirebilir

En Hızlı Büyüyen Yapay Zekâlar Açıklandı (Zirvede Ne ChatGPT Var Ne de Claude)

En Hızlı Büyüyen Yapay Zekâlar Açıklandı (Zirvede Ne ChatGPT Var Ne de Claude)

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com